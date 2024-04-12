Рассказываем как подготовить почву для посадки баклажанов

Баклажаны: что положить в лунку перед посадкой

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Баклажаны - удивительные растения, которые радуют нас не только своими вкусными плодами, но и красотой. Однако, как и все культуры, баклажаны нуждаются в правильном уходе, чтобы дать богатый урожай. Одним из важных моментов в выращивании баклажанов является подготовка почвы перед посадкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe/BHV is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Компост или перегной

Один из лучших способов обогатить почву перед посадкой баклажанов - это добавить компост или перегной. Они обеспечат почву необходимыми питательными веществами и улучшат ее структуру. Компост можно приготовить из органических отходов на своем садовом участке, а также можно приобрести готовый в магазине.

Минеральные удобрения

Помимо органических удобрений, в почву перед посадкой можно добавить и минеральные удобрения. Они содержат важные микроэлементы, которые необходимы растениям для здорового роста. Например, можно использовать удобрения, содержащие азот, фосфор и калий, а также другие микроэлементы, такие как магний, железо и кальций.

Зола

Зола - еще один полезный материал, который можно добавить в почву перед посадкой баклажанов. Она содержит много минералов, таких как калий, кальций и магний, которые полезны для роста растений. Кроме того, зола может помочь бороться с некоторыми вредителями, такими как клещи и тля.

Перлит или вермикулит

Для улучшения воздушного и водно-воздушного режима почвы перед посадкой баклажанов можно добавить перлит или вермикулит. Эти материалы помогут предотвратить затяжной и стагнационный дренаж, что может привести к гниению корней растений.

Торфяные таблетки

Если у вас есть небольшие саженцы баклажанов, то перед посадкой их можно поместить в торфяные таблетки. Такие таблетки обеспечат растениям необходимое количество влаги и питательных веществ, а также помогут защитить корни от пересыхания.