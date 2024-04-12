Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия

В чём разница между кинзой и кориандром?

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Кинза и кориандр - два популярных специальных растения, которые часто используются в кулинарии. Несмотря на то, что они принадлежат к одному семейству, у них есть некоторые отличия, которые важно знать при приготовлении блюд.

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Первое, что следует отметить, это внешний вид растений. Кинза имеет более тонкие и изящные листья, которые напоминают петрушку. В то время как кориандр имеет более крупные и плотные листья, похожие на укроп. Также у кориандра есть мелкие белые цветы, которые появляются во время цветения.

Вкус и аромат - это еще одно отличие между этими двумя растениями. Кинза обладает более ярким и свежим ароматом, который напоминает лимон или лайм. Ее вкус также более острый и пряный. В то время как кориандр имеет более мягкий и сладкий аромат, а вкус его более травянистый и немного горьковатый.

Кинза и кориандр также отличаются по происхождению. Кинза происходит из Южной Европы и Средиземноморья, а также широко распространена в Азии и Латинской Америке. В то время как кориандр происходит из Восточной Европы и Западной Азии, и также широко используется в азиатской кухне.

Одним из главных отличий между кинзой и кориандром является их использование в кулинарии. Кинза чаще используется в свежем виде, добавляясь в салаты, супы, соусы и гарниры. Также ее можно использовать в качестве гарнира для мясных блюд. В то время как кориандр чаще используется в сушеном виде, добавляясь в различные приправы, маринады и соусы. Он также хорошо сочетается с мясом и рыбой.

Несмотря на все различия, кинза и кориандр могут быть взаимозаменяемыми в некоторых рецептах. Например, если вы не можете найти кинзу, вы можете заменить ее кориандром, добавив немного лимонного сока для придания более свежего вкуса. Однако, если вы хотите сохранить аутентичный вкус блюда, лучше придерживаться рецепта и использовать именно тот ингредиент, который указан.