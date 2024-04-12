Любимо многих садоводов. Говорим о правильной подкормке гортензии

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Когда необходимо подкарливать гортензию?

1:57
Садоводство » Цветы

Гортензия — это красивое и популярное растение, которое радует нас своими яркими и крупными цветами. Она является любимицей многих садоводов и цветоводов благодаря своей неприхотливости и способности к длительному цветению. Однако, как и любое другое растение, гортензия нуждается в правильном уходе, включая и подкармливание.

Когда необходимо подкарливать гортензию?
Фото: commons.wikimedia.org by Yoko Nekonomania is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Когда же и как часто нужно подкармливать гортензию? Всё зависит от её возраста и состояния. Молодые растения, только посаженные в грунт, не нуждаются в подкармливании в течение первого года. Они получают все необходимые питательные вещества из почвы. Однако, если вы хотите, чтобы ваша гортензия росла быстрее и цвела более обильно, можно добавить небольшое количество удобрений в почву при посадке.

Второй год жизни гортензии — это время, когда она нуждается в дополнительном питании. Лучше всего подкармливать её весной, когда почва уже прогрелась и растение начинает активно расти. Для этого можно использовать специальные удобрения для гортензий или универсальные удобрения для цветущих растений. Не забывайте следовать инструкции на упаковке и не переусердствуйте с количеством удобрений, чтобы не перегрузить растение.

Если ваша гортензия выглядит слабой и не цветет, возможно, ей не хватает питания. В этом случае можно подкармливать ее несколько раз в течение лета, но не чаще одного раза в месяц. Не забывайте также поливать растение после подкармливания, чтобы удобрения лучше растворились и не оставили ожогов на листьях.

Важно помнить, что гортензия не нуждается в подкармливании в период цветения. В этот период она уже тратит много энергии на образование цветков, поэтому дополнительное питание может привести к перегрузке и повреждению растения. Лучше всего подкармливать гортензию после цветения, чтобы она могла восстановить силы и подготовиться к следующему сезону.

Сделайте это с гортензиями весной и ждите пышного цветения!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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