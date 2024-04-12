Для богатого урожая нужна плодородная почва. Рассказываем как этого добиться

Как сделать почву в огороде плодородной без удобрений

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Огород — это место, где выращиваются овощи, фрукты и другие культуры для питания. Чтобы получить богатый урожай, необходимо иметь плодородную почву. Но как достичь этого без использования химических удобрений? В этой статье мы расскажем вам о нескольких способах, которые помогут сделать почву в огороде плодородной без удобрений.

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Компостирование

Компостирование — это процесс переработки органических отходов в плодородную почву. Для этого вам понадобится специальный контейнер или ящик, в котором вы будете собирать остатки овощей, фруктов, листьев и других органических материалов. Затем оставьте их на несколько месяцев для разложения. Полученный компост можно добавлять в почву перед посадкой растений или использовать как мульчу для сохранения влаги и питательных веществ.

Зеленое удобрение

Зелёное удобрение — это выращивание определенных растений на огороде для улучшения почвы. Некоторые растения, такие как клевер, люцерна и горчица, обладают способностью захватывать азот из воздуха и обогащать им почву. После того, как растения вырастут, их можно вспахать или просто оставить на поверхности почвы, чтобы они разложились и обогатили ее питательными веществами.

Мульчирование

Мульчирование — это покрытие почвы слоем органического материала, такого как солома, опилки, листья или трава. Это помогает сохранить влагу в почве, предотвращает рост сорняков и защищает почву от перегрева и пересыхания. Кроме того, органический материал будет разлагаться и обогащать почву питательными веществами.

Повышение кислотности почвы

Некоторые растения, такие как картофель, помидоры и клубника, предпочитают кислую почву. Чтобы повысить кислотность почвы, можно использовать органические кислоты, такие как уксус или лимонный сок. Но помните, что это необходимо делать с осторожностью, чтобы не переусердствовать и не повредить растения.

Повышение щелочности почвы

Некоторые растения, например, брокколи и шпинат, предпочитают щелочную почву.