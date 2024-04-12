Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роулинг намекнула, что никогда не простит Дэниэла Рэдклиффа и Эмму Уотсон
Как узнать стоимость лечебных процедур, предоставленных в рамках ОМС
Как выбрать коврик для ванной комнаты
Итальянский шеф-повар рассказал, как получить идеальную пасту аль-денте
10 самых красивых мест Санкт-Петербурга
Избавляемся от грибка ногтей на ногах: натуральные методы
Тренер посоветовала, как развить выносливость в плавании
Вышел трейлер новогодней семейной комедии с Нагиевым и Богатыревым
Зендея Коулман рассказала о съемках в постельных сценах с двумя мужчинами
Для богатого урожая нужна плодородная почва. Рассказываем как этого добиться

Как сделать почву в огороде плодородной без удобрений

2:09
Садоводство » Советы

Огород — это место, где выращиваются овощи, фрукты и другие культуры для питания. Чтобы получить богатый урожай, необходимо иметь плодородную почву. Но как достичь этого без использования химических удобрений? В этой статье мы расскажем вам о нескольких способах, которые помогут сделать почву в огороде плодородной без удобрений.

Как сделать почву в огороде плодородной без удобрений
Фото: commons.wikimedia.org by southernfoodwaysalliance is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Компостирование

Компостирование — это процесс переработки органических отходов в плодородную почву. Для этого вам понадобится специальный контейнер или ящик, в котором вы будете собирать остатки овощей, фруктов, листьев и других органических материалов. Затем оставьте их на несколько месяцев для разложения. Полученный компост можно добавлять в почву перед посадкой растений или использовать как мульчу для сохранения влаги и питательных веществ.

Зеленое удобрение

Зелёное удобрение — это выращивание определенных растений на огороде для улучшения почвы. Некоторые растения, такие как клевер, люцерна и горчица, обладают способностью захватывать азот из воздуха и обогащать им почву. После того, как растения вырастут, их можно вспахать или просто оставить на поверхности почвы, чтобы они разложились и обогатили ее питательными веществами.

Мульчирование

Мульчирование — это покрытие почвы слоем органического материала, такого как солома, опилки, листья или трава. Это помогает сохранить влагу в почве, предотвращает рост сорняков и защищает почву от перегрева и пересыхания. Кроме того, органический материал будет разлагаться и обогащать почву питательными веществами.

Повышение кислотности почвы

Некоторые растения, такие как картофель, помидоры и клубника, предпочитают кислую почву. Чтобы повысить кислотность почвы, можно использовать органические кислоты, такие как уксус или лимонный сок. Но помните, что это необходимо делать с осторожностью, чтобы не переусердствовать и не повредить растения.

Повышение щелочности почвы

Некоторые растения, например, брокколи и шпинат, предпочитают щелочную почву.

Как сделать почву плодородной без навоза и удобрений?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек

Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.

Эксперты выделили самые умные породы кошек
Силовая тренировка для тех, кому за 60
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Уничтоженные Трипольская ТЭС и ПГХ в Стрые аукнулись всему миру Дмитрий Плотников Ильхам Алиев не поехал на саммит в Брюсселе из-за Армении Юрий Бочаров У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова
Сводка с фронта: "Азов"* наотрез отказался идти в Часов Яр, Харьков обесточен ракетами
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Последние материалы
10 самых красивых мест Санкт-Петербурга
Избавляемся от грибка ногтей на ногах: натуральные методы
Тренер посоветовала, как развить выносливость в плавании
Вышел трейлер новогодней семейной комедии с Нагиевым и Богатыревым
Зендея Коулман рассказала о съемках в постельных сценах с двумя мужчинами
Продажи электромобилей BMW растут, превосходя конкурентов в первом квартале
Врач Воробьёв: рак щитовидки может проявляться потерей веса и кашлем
Можно ли клеить новые обои на старые — ответ на этот вопрос зависит от типа обоев
Питомцы для богатых: четыре самые дорогие породы кошек в мире
Что делать, если рассада томатов стала вытягиваться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников