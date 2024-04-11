Разновидностей просто много - гладиолусы, которые отличаются по цвету, форме и размеру

Знакомим с разновидностями гладиолусов

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гладиолусы — это красивые и изящные цветы, которые пользуются популярностью среди садоводов и цветоводов. Они принадлежат к семейству Ирисовых и являются одними из самых популярных цветов в мире. Гладиолусы имеют множество разнообразных разновидностей, которые отличаются по цвету, форме и размеру цветка.

Фото: flickr.com by Muffet / liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Одной из самых распространенных разновидностей гладиолусов является Гладиолус Грандифлорус, который получил свое название благодаря крупным и ярким цветкам. Он может иметь различные оттенки, начиная от белого и розового до красного и фиолетового. Этот сорт гладиолусов обладает прекрасным ароматом и является отличным выбором для срезки и создания букетов.

Еще одной популярной разновидностью гладиолусов является Гладиолус Нанус, который отличается более компактным размером и меньшими цветками. Он имеет более нежные оттенки, такие как светло-розовый, лавандовый и кремовый. Этот сорт часто используется для создания красивых цветочных композиций и украшения садовых клумб.

Также существуют гладиолусы с двухцветными цветками, например, Гладиолус Биколор. Он имеет яркие и контрастные цвета на каждом лепестке, что делает его очень привлекательным и необычным. Этот сорт часто используется для создания ярких и красочных букетов.

Но не только цветом и размером отличаются различные разновидности гладиолусов. Существуют также сорта с различной формой цветка. Например, Гладиолус Бабочка имеет необычную форму цветка, напоминающую крылья бабочки. Он имеет нежные оттенки и выглядит очень изящно и романтично.

Кроме того, существуют гладиолусы с двойными цветками, такие как Гладиолус Дабл, который имеет более пышные и объемные цветки. Он выглядит очень эффектно и привлекает внимание своей необычной формой.

Гладиолусы также могут отличаться по высоте стебля. Например, Гладиолус Папион имеет очень высокие стебли, достигающие до 1,5 метров в высоту. Он имеет крупные цветки и выглядит очень впечатляюще в саду или на клумбе.