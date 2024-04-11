Цветы этого растения - нежные, листья - привлекательные. Знакомим с дейцией

Когда и как лучше сажать дейцию?

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Дейция - это красивое и неприхотливое растение, которое может стать настоящим украшением любого сада или огорода. Её нежные цветы и изящные листья привлекают внимание и радуют глаз круглый год. Но чтобы наслаждаться её красотой, необходимо знать, когда и как правильно сажать дейцию.

Фото: commons.wikimedia.org by Derek Ramsey

Нужно учитывать при выборе времени для посадки дейции - это климат. Это растение предпочитает теплый и солнечный климат, поэтому лучшее время для посадки - это весна или начало лета. В этот период земля уже прогрелась и позволит корням дейции быстрее укорениться.

Также важно выбрать правильное место для посадки дейции. Она любит солнечные места, поэтому выбирайте участок с хорошим освещением. Но в то же время, она не переносит прямых солнечных лучей в жаркие летние дни, поэтому лучше выбрать место с легкой полутенью.

Перед посадкой необходимо подготовить почву. Дейция предпочитает рыхлую и плодородную почву с хорошей дренажной системой. Если почва на вашем участке тяжелая и глинистая, добавьте в нее песок или перегной. Также можно использовать универсальную грунтовку для цветов.

При посадке дейции следует учитывать ее размеры. Растение достигает высоты до 50 см и ширины до 30 см, поэтому между растениями необходимо оставлять расстояние около 40 см. Глубина посадки зависит от размера корневой системы, но в среднем она составляет 10-15 см.

После посадки растение нужно хорошо полить и удобрить комплексным удобрением для цветущих растений. Дейция не требует частого полива, но в период сухости следует увеличить его количество.

Важно помнить, что дейция - растение многолетнее, поэтому её необходимо пересаживать каждые 3-4 года. Это позволит сохранить её декоративность и здоровье.