Эксперт рассказал, чем обрабатывать инструменты для садовых работ

Каким приспособлением лучшего всего точить садовый инвентарь

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Для того, чтобы продлить срок службы садового инвентаря, важен правильный уход за ним. От него зависит срок службы инструментов и их исправность. Одна из важных процедур - смазка инвентаря. Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства "Люсама" Андрей Лысенков рассказал в беседе с Pravda.Ru чем обрабатывать и точить инструменты для садовых работ.

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Для смазки инструментов подойдёт минеральное масло. Что за такое минеральное масло? Здесь лучше к производителю масла обратиться. Он более компетентно объяснит. Есть просто синтетическое масло, которое произведено синтетическим путём. А минеральное масло производится из нефти. Есть ещё растительное масло, которое производится из растительных масел и также используется для смазки. Их три вида масла, но они просто для разных целей. Нельзя сказать, что что-то лучше. Что-то для цепей используется, что-то для бензиновых двигателей, что-то для дорогостоящей техники. Просто для разных целей разные масла.

Андрей Лысенков отметил, что минеральное масло используют для смазки двухтактного двигателя у газонокосилок и бензопил в качестве смеси к бензину. Для смазки цепи подойдёт, например, растительное масло с растительным компонентом.

Эксперт рассказал каким приспособлением лучшего всего точить инструменты для сада.

Подойдёт брусок для заточки или напильник, если грубая заточка нужна. Если мелкая заточка, то брусок из кремня. Или же диск заточной. Если есть электричество, то это самое быстрое, самое простое. Ещё точильный станок: диск крутится и затачивается инструмент. Всё то же самое, что было, то и осталось.