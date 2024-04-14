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Это растение станет ключевым элементом красочных композиций: украсит сад как в одиночку, так и с другими культурами

Посадите на участке асклепиас

1:20
Садоводство » Цветы

Растение, известное как ваточник или асклепиас, способно украсить сад как в одиночку, так и в сочетании с другими цветущими растениями. Несмотря на то, что ваточник не так часто встречается на клумбах из-за недооценки его садоводами, он может быть ключевым элементом красочных композиций.

Посадите на участке асклепиас
Фото: https://www.flickr.com/photos/8584048@N05/5885898843 by Joshua Mayer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это многолетнее растение, которое может вырасти более чем в метр в высоту и зацвести во второй половине лета. Цветы мелкие, собранные в соцветия белого цвета или ярких оттенков красного, оранжевого или розового.

Ваточник неприхотлив к грунту, но предпочитает хорошо освещенные места, так как любит солнце. Он быстро растет, поэтому при совмещении с другими растениями необходимо оставлять между ними расстояние не менее 70 см.

Молодые экземпляры нуждаются в систематическом поливе, взрослые же растения требуют полива только во время засухи. Внесение удобрений пару раз за сезон обеспечивает достаточное питание. В зимний период ваточник укрывают, за исключением сорта сирийского, который устойчив к морозам.

Для создания интересного ландшафта в саду рекомендуется высаживать несколько сортов ваточника рядом друг с другом. Он также эффектно смотрится на каменистых горках, добавляя оригинальности общему виду.
 
 

Привлекательный и необычный многолетник, но еще редкий гость в наших садах – ваточник
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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