Простая пластиковая бутылка избавит от назойливых насекомых: вот какую ловушку можно сделать

Обычная пластиковая бутылка может стать настоящим помощником в борьбе с вредителями насаждений.
Мухи, муравьи и осы часто наводят свой "визит" на дачу. Приготовьте простую ловушку для них.
Вам понадобятся всего несколько бутылок и немного сладкого сиропа. Отрежьте верхнюю часть бутылки, вставив её вниз горлышком. Наполните низ ёмкости густым сиропом и оставьте ловушки на солнечном месте. Насекомые попадают внутрь, но больше не могут выбраться.
Такая простая, но эффективная конструкция делает борьбу с вредителями гораздо более интересной и результативной.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.