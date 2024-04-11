Простая пластиковая бутылка избавит от назойливых насекомых: вот какую ловушку можно сделать

Как сделать ловушку из пластиковой бутылки

0:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Обычная пластиковая бутылка может стать настоящим помощником в борьбе с вредителями насаждений.

Фото: commons.wikimedia.org by https://pxhere.com/fr/photo/1144073 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мухи, муравьи и осы часто наводят свой "визит" на дачу. Приготовьте простую ловушку для них.

Вам понадобятся всего несколько бутылок и немного сладкого сиропа. Отрежьте верхнюю часть бутылки, вставив её вниз горлышком. Наполните низ ёмкости густым сиропом и оставьте ловушки на солнечном месте. Насекомые попадают внутрь, но больше не могут выбраться.

Такая простая, но эффективная конструкция делает борьбу с вредителями гораздо более интересной и результативной.