Это экзотическое растение редко встречается в садах: это неприхотливое в уходе и очень декоративно

Ратибида — растение из Центральной и Северной Америки. Несмотря на свою экзотическую природу, оно не требует сложного ухода и редко встречается в садах. Его высота варьируется от 30 до 120 см, а цветы напоминают рудбекию.
Ратибиду предпочтительно выращивать на солнечных участках или в полутени на водопроницаемой почве. Растения лучше сажать группами с интервалом не менее 25 см между ямками. Чаще всего используется ратибида колоновидная, распространяющаяся самосевом, что требует удаления увядших соцветий.
Это растение не требует частого полива и удобрений, устойчиво к вредителям и болезням. В периоды дождей следует избегать избыточной влаги, обрабатывая почву фунгицидами. Ратибида идеально подходит для естественных участков и хорошо сочетается с другими растениями в миксбордерах, в том числе с декоративными злаками и рудбекией.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.