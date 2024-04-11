Это экзотическое растение редко встречается в садах: это неприхотливое в уходе и очень декоративно

Посадите на участке ратибиду

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Ратибида — растение из Центральной и Северной Америки. Несмотря на свою экзотическую природу, оно не требует сложного ухода и редко встречается в садах. Его высота варьируется от 30 до 120 см, а цветы напоминают рудбекию.

Фото: https://www.flickr.com/photos/131880272@N06/48861001673/ by cultivar413 from Fallbrook, California is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ратибиду предпочтительно выращивать на солнечных участках или в полутени на водопроницаемой почве. Растения лучше сажать группами с интервалом не менее 25 см между ямками. Чаще всего используется ратибида колоновидная, распространяющаяся самосевом, что требует удаления увядших соцветий.

Это растение не требует частого полива и удобрений, устойчиво к вредителям и болезням. В периоды дождей следует избегать избыточной влаги, обрабатывая почву фунгицидами. Ратибида идеально подходит для естественных участков и хорошо сочетается с другими растениями в миксбордерах, в том числе с декоративными злаками и рудбекией.