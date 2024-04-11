Это растение часто встречается в садах: вы можете вырастить и у себя

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Как ухаживать за самшитом?

1:55
Садоводство » Деревья и кустарники

Самшит (лат. Saxifraga) - это растение, которое часто можно встретить в садах. Оно привлекает внимание своими красивыми цветами и необычной формой листьев. Но как правильно ухаживать за этим растением, чтобы оно радовало своим видом и цветением?

Как ухаживать за самшитом?
Фото: pixabay.com by Hans is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Самшит предпочитает открытые участки с хорошей освещенностью. Поэтому выбирая место для посадки, убедитесь, что оно будет получать достаточно солнечного света.

Также важно обратить внимание на почву. Самшит предпочитает рыхлые и плодородные почвы с хорошей дренажной системой. Если ваш сад имеет тяжёлую глинистую почву, то перед посадкой рекомендуется добавить песок или перегной для улучшения ее структуры.

После посадки растения, необходимо обеспечить ему регулярный полив. Самшит любит влажность, но не переносит застоя воды. Поэтому следите за тем, чтобы почва была влажной, но не переувлажненной. Летом, в период активного роста и цветения, поливайте растение чаще, а зимой уменьшите частоту полива.

Кроме того, не забывайте о подкормках. Самшит нуждается в питательных веществах для хорошего роста и цветения. Лучше всего подкармливать растение органическими удобрениями весной и летом. Но не переусердствуйте с подкормками, чтобы не перегрузить растение.

Важным аспектом ухода за самшитом является обрезка. Она помогает сохранить красивую форму растения и стимулирует его цветение. Обрезайте увядшие цветы и сухие листья, а также формируйте кустарник, чтобы он не становился слишком густым.

Наконец, не забывайте о защите растения от вредителей и болезней. Самшит может подвергаться нападению тли, мучнистого червеца и других вредителей. Поэтому регулярно осматривайте растение и при необходимости обрабатывайте его специальными препаратами.

 

Уход за самшитом. Процедуры которые необходимо делать
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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