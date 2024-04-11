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Посадите эти очаровательные цветы в саду: источают тонкий и приятный аромат — очень яркие

Посадите в саду фиалки

1:19
Садоводство » Цветы

Фиалки, известные также как виолы, являются одними из наиболее распространённых и популярных цветов. Они могут процветать как в домашних условиях, так и на открытом воздухе, причем последние известны как садовые фиалки.  

Посадите в саду фиалки
Фото: commons.wikimedia.org by JLPC is licensed under reative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эти растения привлекают внимание своим разнообразием окрасок и лёгкостью ухода. Кроме того, их тонкий, но прочный аромат приятен. Фиалки бывают как многолетними, так и однолетними, начиная своё цветение в разное время весной, в зависимости от вида.

Садовые фиалки предпочитают солнечные места, но хорошо растут и в полутени, особенно рядом с более крупными растениями, создающими лёгкую тень.

Они мало требовательны к почве, хотя предпочитают плодородную, лёгкую и дренированную почву с нейтральной или слабокислой реакцией.

Фиалки реагируют негативно на избыток влаги, поэтому полив следует осуществлять умеренно. Подкормки минеральными удобрениями можно проводить 2-3 раза в сезон, хотя не рекомендуется использовать органические удобрения.

Они хорошо сочетаются с другими растениями в клумбе, однако их яркие цвета делают их прекрасным украшением самостоятельно. Виолы также часто выращиваются в кашпо и вазонах, создавая живописные композиции.

ФИАЛКИ В САДУ ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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