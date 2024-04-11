Посадите эти очаровательные цветы в саду: источают тонкий и приятный аромат — очень яркие

Посадите в саду фиалки

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Фиалки, известные также как виолы, являются одними из наиболее распространённых и популярных цветов. Они могут процветать как в домашних условиях, так и на открытом воздухе, причем последние известны как садовые фиалки.

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Эти растения привлекают внимание своим разнообразием окрасок и лёгкостью ухода. Кроме того, их тонкий, но прочный аромат приятен. Фиалки бывают как многолетними, так и однолетними, начиная своё цветение в разное время весной, в зависимости от вида.

Садовые фиалки предпочитают солнечные места, но хорошо растут и в полутени, особенно рядом с более крупными растениями, создающими лёгкую тень.

Они мало требовательны к почве, хотя предпочитают плодородную, лёгкую и дренированную почву с нейтральной или слабокислой реакцией.

Фиалки реагируют негативно на избыток влаги, поэтому полив следует осуществлять умеренно. Подкормки минеральными удобрениями можно проводить 2-3 раза в сезон, хотя не рекомендуется использовать органические удобрения.

Они хорошо сочетаются с другими растениями в клумбе, однако их яркие цвета делают их прекрасным украшением самостоятельно. Виолы также часто выращиваются в кашпо и вазонах, создавая живописные композиции.