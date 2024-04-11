Выбираем садовую мебель: рассказываем о возможных вариантах

Как выбрать садовую мебель

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Выбор садовой мебели — это важный этап, требующий внимательного подхода. Необходимо учитывать её стойкость к ультрафиолету и перепадам температур, характерным для региона, а также удобство и дизайн для гармоничного сочетания с окружающим ландшафтом.

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Пластиковая мебель может быть хорошим вариантом, особенно если дом построен из вагонки или бруса. Для естественного стиля сада подойдет деревянная мебель, при условии правильного выбора качественной древесины и защитного покрытия. Металлическая мебель устойчива к повреждениям и коррозии, но для комфорта рекомендуется установка на мощеных площадках.

Пластиковая мебель экономична и компактна, но подвержена выцветанию и повреждениям. Ротанговая мебель красива, но менее долговечна, поэтому предпочтение стоит отдать искусственному ротангу. Мебель из камня прочна и надёжна, но может быть не подходящим выбором для каждого сада из-за своей специфичности и высокой стоимости.