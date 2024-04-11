Создаёт волшебную атмосферу в саду: это растение источает приятный аромат — просто диво

Посадите на участке блетиллу

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Блетилла — это вид орхидеи, который может успешно расти в саду и при этом не требует излишнего внимания, в отличие от некоторых других орхидей. Её присутствие в саду создает волшебную атмосферу, особенно благодаря прекрасному аромату.

Фото: commons.wikimedia.org by Midori is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Цветение блетиллы обычно происходит в конце весны или начале лета, хотя в умеренном климате это может быть чуть позже. Чаще всего встречаются цветки с оттенками фиолетового, розового или лилового, хотя их окраска может варьироваться от кремового до жёлтого.

Для успешного произрастания блетиллы требуется хорошее освещение. Место посадки также должно быть защищено от сильного ветра.

Почва должна быть плодородной, с хорошим дренажем. Расстояние между кустами при посадке — около 10 см.

Блетилла любит влажную, но не слишком влажную почву. Полив должен быть сбалансированным, чтобы избежать как пересыхания, так и излишней влаги.

Орхидея может зимовать в открытом грунте при температуре не ниже 5 градусов тепла. В более тёплых регионах, где зимы не слишком холодные, её можно оставить под укрытием. В средней полосе рекомендуется выкопать и хранить блетиллу в прохладном месте до весны, как гладиолусы или георгины.