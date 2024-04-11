Капустницу больше не увидите: ушлые дачники применяют эти методы в борьбе с вредителем — они без "химии"

Опытные садоводы применяют различные настои для борьбы с гусеницами капустной белянки.
Полынь. Для начала соберите килограмм растения, высушите его, измельчите и варите 15 минут в небольшом количестве воды. Полученный состав разведите водой и опрыскайте капусту. Повторяйте процедуру дважды через 7-8 дней.
Ромашка. Залейте килограмм аптечной ромашки ведром воды и оставьте настаиваться 12-14 часов. Разведите полученный настой в два раза и обработайте растения, добавив в настой 40 г хозяйственного мыла на ведро.
Лопух. Наполните треть ведра листьями растения, залейте водой, настаивайте три дня, процедите и опрыскайте капустные растения.
Раствор уксуса. Разведите стакан 9% уксуса в 10 литрах воды и опрыскайте растения из лейки в ясную, безветренную погоду. Можно приготовить раствор с двумя столовыми ложками уксусной эссенции на ведро.
Настой золы. Возьмите стакан древесной золы на ведро, настаивайте сутки и обработайте растения рано утром, тщательно промывая листья снизу.
Луковая шелуха. Залейте кипятком продукт в соотношении 1:2, добавьте немного жидкого мыла (15 мл на литр) и обработайте капусту после остывания раствора.
Пищевая сода. Обсыпьте ей растения через сито. Этот метод можно быстро применить, а результат будет хорошим.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.