Капустницу больше не увидите: ушлые дачники применяют эти методы в борьбе с вредителем — они без "химии"

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Как бороться с капустницей

Садоводство » Вредители и болезни

Опытные садоводы применяют различные настои для борьбы с гусеницами капустной белянки.  

Как бороться с капустницей
Фото: commons.wikimedia.org by No machine-readable author provided. Soebe assumed (based on copyright claims). is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Полынь. Для начала соберите килограмм растения, высушите его, измельчите и варите 15 минут в небольшом количестве воды. Полученный состав разведите водой и опрыскайте капусту. Повторяйте процедуру дважды через 7-8 дней.

Ромашка. Залейте килограмм аптечной ромашки ведром воды и оставьте настаиваться 12-14 часов. Разведите полученный настой в два раза и обработайте растения, добавив в настой 40 г хозяйственного мыла на ведро.

Лопух. Наполните треть ведра листьями растения, залейте водой, настаивайте три дня, процедите и опрыскайте капустные растения.

Раствор уксуса. Разведите стакан 9% уксуса в 10 литрах воды и опрыскайте растения из лейки в ясную, безветренную погоду. Можно приготовить раствор с двумя столовыми ложками уксусной эссенции на ведро.

Настой золы. Возьмите стакан древесной золы на ведро, настаивайте сутки и обработайте растения рано утром, тщательно промывая листья снизу.

Луковая шелуха. Залейте кипятком продукт в соотношении 1:2, добавьте немного жидкого мыла (15 мл на литр) и обработайте капусту после остывания раствора.

Пищевая сода. Обсыпьте ей растения через сито. Этот метод можно быстро применить, а результат будет хорошим.

КАК БОРОТЬСЯ С КАПУСТНОЙ БАБОЧКОЙ?!ДЕЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С КАПУСТНИЦЕЙ!!!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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