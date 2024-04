Капустницу больше не увидите: ушлые дачники применяют эти методы в борьбе с вредителем — они без "химии"

Опытные садоводы применяют различные настои для борьбы с гусеницами капустной белянки.

Фото: commons.wikimedia.org by No machine-readable author provided. Soebe assumed (based on copyright claims). is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported