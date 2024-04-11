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Цветы словно беличьи хвосты: это необычное растение сохраняет свою эстетику и после высыхания

Посадите на участке птилотус

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Садоводство » Цветы

Птилотус — удивительное растение с необычным внешним видом, напоминающим пушистые метёлки. Оно происходит из Австралии и произрастает в суровых условиях, но может быть выращено и в других регионах.

Посадите на участке птилотус
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Hammer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Цветы птилотуса ассоциируются с лисьим или беличьим хвостом, окрашены в розовые, пурпурные или зеленоватые оттенки, и могут достигать длины до 15 см. Это растение может быть как однолетним, так и многолетним, вырастая от 30 см до 1 метра в высоту.

Птилотус неприхотлив в уходе и устойчив к засухе, а также к вредителям и болезням. Он прекрасно смотрится в саду в альпинариях, рокариях или в сочетании с другими растениями. При цветении требуется удобрение раз в неделю. Как сухоцвет, птилотус сохраняет свою эстетику.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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