Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России многим пенсионерам предоставляют льготы на оплату услуг ЖКХ
Дочь Алексея Панина* Анна проходила кастинг в сериал "Слово Пацана"
Свищев призвал расследовать заявления Баха в отношении России
Зрители остались недовольны отечественным хоррором "Домовой"
Подполковник Марочко заявил о применении ВСУ адамсита в районе Клещеевки
Роман Костомаров упал на льду: "падения бывали, но таких не припомню"
Оперная дива Анна Нетребко показала фото из Неаполя: постройнела, похорошела
CNN: Трамп не посетил бы Украину, если бы Зеленский его пригласил
Астролог Дементьева порекомендовала избегать путешествий на запад
Огурцы вырастут сочными и ароматными, если их правильно поливать

Делимся секретами правильного полива огурцов

1:39
Садоводство » Овощи

Огурцы — одно из самых популярных культур, которые выращивают в саду или на приусадебном участке. И чтобы получить хороший урожай сочных и ароматных огурцов, необходимо обращать внимание на правильный полив.

Делимся секретами правильного полива огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Огурцы любят влагу, поэтому регулярный полив — ключевой момент в уходе за ними. Однако, как и с любыми другими растениями, важно помнить о мере во избежание переувлажнения, что также может негативно сказаться на росте и развитии огурцов.

Первое, что следует учитывать, это время полива. Наилучшее время для полива огурцов — утро или вечер. В это время дня земля лучше впитывает влагу, и растения успеют накопить влагу к теплому времени суток, когда она им будет необходима для фотосинтеза.

При поливе огурцов важно обращать внимание на корни растений. Они должны оставаться влажными, но не мокрыми. Переувлажнение может привести к загниванию корней, а в итоге к гибели растения. Чтобы избежать таких проблем, следует регулярно проверять влажность почвы и поливать растения по мере необходимости.

Также стоит учитывать, что огурцы нуждаются в достаточном количестве влаги, особенно в периоды плодоношения. Поэтому в это время следует увеличить объем полива.

Не стоит забывать и об удобрении огурцов. Подкормка растений специальными удобрениями также поможет им лучше расти и развиваться.

Соблюдая эти простые правила полива, можно получить хороший урожай вкусных и сочных огурцов. Важно помнить, что у каждого сорта огурцов свои особенности, и следует адаптировать полив к конкретным условиям выращивания.

Как правильно поливать огурцы - советы профессионала. Об этом мало кто расскажет
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите

Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.

Как избавиться от слизней
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
У Львова уничтожено стратегическое газохранилище, "Азов"* отказался идти в Часов Яр Дмитрий Плотников "Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Последние материалы
Роман Костомаров упал на льду: "падения бывали, но таких не припомню"
Оперная дива Анна Нетребко показала фото из Неаполя: постройнела, похорошела
CNN: Трамп не посетил бы Украину, если бы Зеленский его пригласил
Астролог Дементьева порекомендовала избегать путешествий на запад
Как приготовить овощной салат с киноа, авокадо и фетой
Жителей Шри-Ланки попросили следить за россиянами и украинцами
Виктория Боня необычным способом решила искать себе подруг
Проверьте состав вашего крема для лица на наличие четырех вредных компонентов
Археологи нашли скелет домашней лисы в могиле древних патагонцев
Тарзан изобразил комика Максима Киселёва с семьёй
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников