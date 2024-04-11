Даём рекомендации, чтобы вы у себя на участке вырастили арбузы

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Рассказываем о посеве арбузов на рассаду

1:41
Садоводство » Плодовые

Высевать арбузы на рассаду — это важный этап в выращивании этого сочного и ароматного фрукта. Рассаду арбузов можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице, в зависимости от климатических условий вашего региона.

Рассказываем о посеве арбузов на рассаду
Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич

Прежде чем приступить к высеву семян арбузов на рассаду, необходимо подготовить почву. Для этого следует выбрать удобренный и рыхлый грунт, добавив в него компост или перегной. Также можно использовать готовую почву для рассады.

Семена арбузов нужно высевать в горшки или горшочные лотки на глубину примерно 1-2 см. Расстояние между семенами должно быть около 5-10 см. После высева семена следует утрамбовать в почву и увлажнить. Затем горшки с рассадой арбузов следует поместить в теплое и светлое место.

Для успешного прорастания семян арбузов необходимо обеспечить тёплый и влажный режим. Температура воздуха должна быть около 25-30 градусов Цельсия. После появления всходов, рассаду арбузов следует регулярно поливать, избегая пересыхания почвы.

Через 2-3 недели после появления всходов, рассаду арбузов можно пересадить на открытый грунт или в теплицу. При этом следует обратить внимание на температуру и влажность почвы, чтобы обеспечить растениям комфортные условия для роста и развития.

Выращивание арбузов на рассаду поможет получить здоровые и сильные растения, которые порадуют вас сочными и сладкими плодами. Следуя указанным выше рекомендациям, вы сможете успешно вырастить рассаду арбузов и радовать себя и близких вкусными и полезными фруктами.

Секреты выращивания арбузов / Как вырастить здоровую рассаду
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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