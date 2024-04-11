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Рыхление земли повышает качество почвы и обеспечивает хороший урожай

Можно ли рыхлить землю вокруг огурцов?

1:44
Садоводство » Овощи

Одним из важных аспектов выращивания огурцов является правильная подготовка почвы. Одним из способов улучшить качество почвы и обеспечить хороший урожай является рыхление земли вокруг огурцов.

Можно ли рыхлить землю вокруг огурцов?
Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Рыхление земли — это процесс, при котором поверхностный слой почвы разрыхляется и пропускается воздух. Это позволяет улучшить вентиляцию и водопроницаемость почвы, что в свою очередь способствует лучшему росту и развитию растений.

Одним из основных преимуществ рыхления земли вокруг огурцов является улучшение доступа кислорода к корням растений. Корни огурцов нуждаются в кислороде для нормального функционирования и роста. Если почва плотно уплотнена, то кислород не может проникнуть в нее, что может привести к заторможенному росту растений и даже их гибели.

Кроме того, рыхление земли позволяет улучшить водопроницаемость почвы. Это особенно важно для огурцов, так как они нуждаются в достаточном количестве влаги для нормального роста и развития. Рыхлая почва позволяет воде лучше проникать в глубину, достигая корней растений и обеспечивая им необходимое количество влаги.

Кроме того, рыхление земли вокруг огурцов позволяет улучшить доступность питательных веществ для растений. Рыхлая почва обладает более высокой плодородностью, так как позволяет корням растений лучше проникать в глубину и получать необходимые питательные вещества.

Однако, не стоит злоупотреблять рыхлением земли. Частое и слишком глубокое рыхление может привести к высыханию почвы и потере плодородности. Поэтому важно соблюдать определенную меру и рыхлить землю только при необходимости.

Огурцы. Надо ли рыхлить землю после полива
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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