Эти сорта базилика вас удивят своими вкусом и внешним видом

Говорим о необычных сортах базилика

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Базилик - это одно из самых популярных и любимых растений в мире кулинарии. Его аромат и вкус неповторимы и добавляют неповторимый шарм в любое блюдо. Но помимо обычного зелёного базилика, существует множество необычных сортов этого растения, которые могут удивить своими вкусовыми качествами и внешним видом.

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Необычным сортом базилика, о котором стоит упомянуть, является фиолетовый базилик. Его листья имеют насыщенный фиолетовый цвет и отличаются более сладким вкусом, чем у обычного зеленого базилика. Он идеально подходит для приготовления десертов и добавления в фруктовые салаты.

Также интересным сортом является лимонный базилик. Как можно догадаться из названия, его листья имеют лимонный аромат и вкус. Он отлично сочетается с рыбой и морепродуктами, а также добавляет свежести в салаты и коктейли.

Но самым необычным сортом базилика можно назвать королевский базилик. Его листья имеют необычную форму - они напоминают маленькие короны. Кроме того, он обладает более насыщенным ароматом и вкусом, чем обычный базилик. Он идеально подходит для приготовления пасты и соусов.

Ещё интересным сортом является базилик с мятным ароматом. Его листья имеют освежающий мятный запах и вкус, что делает его идеальным для добавления в летние салаты и напитки. Кроме того, он обладает успокаивающими свойствами и может использоваться в качестве чая.

Но не только аромат и вкус делают эти сорта базилика необычными. Некоторые из них также обладают цветочными ароматами, например, базилик с ароматом розы или лаванды. Они отлично подходят для приготовления десертов и добавления в чай.

Кроме того, существуют сорта базилика с различными оттенками зеленого цвета, например, зеленый базилик с красными прожилками или зеленый базилик с фиолетовыми листьями. Они не только украсят любое блюдо, но и добавят в него новые вкусовые нотки.