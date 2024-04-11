При выращивании рассады возникают проблемы. Поднимаем некоторые из них

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Почему у рассады томата скручиваются и подсыхают листья

2:03
Садоводство » Овощи

Рассада томата является одним из самых популярных объектов выращивания в домашних условиях. Однако, не всегда процесс выращивания проходит гладко, и часто возникают проблемы, которые могут сильно затормозить рост и развитие растения. Одной из таких проблем является скручивание и подсыхание листьев у рассады томата.

Почему у рассады томата скручиваются и подсыхают листья
Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Почему же это происходит и как с этим бороться? Давайте разберёмся вместе.

Первая причина, почему у рассады томата могут скручиваться и подсыхать листья, — это недостаток влаги. Томаты очень любят влажную почву, и если ее не хватает, то растение начинает испытывать стресс. В результате листья начинают скручиваться и подсыхать, так как не получают достаточного количества воды для нормального функционирования. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо следить за уровнем влажности почвы и регулярно поливать рассаду томата.

Вторая причина — недостаток питательных веществ. Томаты являются очень плодородными растениями и требуют большого количества питательных веществ для своего роста и развития. Если почва бедна питательными веществами, то рассада томата начинает испытывать дефицит, что приводит к скручиванию и подсыханию листьев. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо регулярно подкармливать рассаду специальными удобрениями для томатов.

Также, причиной скручивания и подсыхания листьев может быть неправильная температура воздуха. Томаты любят тепло, но при слишком высокой температуре они начинают испытывать стресс и реагируют на это скручиванием и подсыханием листьев. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо следить за температурным режимом и проветривать помещение, где находится рассада томата.

Наконец, еще одной причиной может быть поражение рассады томата вредителями или болезнями. Например, тля или мучнистая роса могут вызывать скручивание и подсыхание листьев. В этом случае необходимо принять меры по борьбе с вредителями или обратиться к специалисту для лечения болезни.

С этой проблемы у рассады столкнулись многие!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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