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Насекомые, птицы, атмосфера отдыха. Рассказываем как сделать эффектным водоём

Чем можно украсить водоём на участке?

2:02
Садоводство » Цветы

Водоём на участке – это не только красивый элемент ландшафта, но и полезный для экосистемы. Он привлекает разнообразных насекомых и птиц, а также создаёт уютную атмосферу для отдыха и релаксации. Однако, чтобы водоём выглядел по-настоящему эффектно, необходимо украсить его окружение. И здесь на помощь приходят растения.

Чем можно украсить водоём на участке?
Фото: commons.wikimedia.org by Nowis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Но какие растения выбрать, чтобы они были не только красивыми, но и доступны по цене? В этой статье мы расскажем о нескольких вариантах, которые помогут вам украсить водоём на участке, не потратив при этом больших сумм.

Первым вариантом являются кувшинки. Эти многолетние растения отлично смотрятся на берегу водоема и могут быть разных цветов – от белого до фиолетового. Кувшинки не требуют особого ухода и могут расти как на суше, так и в воде. Они также являются прекрасным фильтром для воды, очищая её от вредных веществ.

Также хорошим вариантом являются камыши. Они не только красиво выглядят, но и выполняют важную функцию – защищают берег от размыва. Камыши могут быть разных сортов и цветов, поэтому вы сможете подобрать именно те, которые подойдут к вашему водоему.

Также стоит обратить внимание на лотосы. Эти экзотические растения прекрасно смотрятся на поверхности воды и могут быть разных оттенков – от белого до розового. Лотосы любят солнечные места и не требуют особого ухода. Они также являются символом чистоты и гармонии, что делает их идеальным выбором для украшения водоёма.

Если вы хотите добавить в водоем яркие краски, то обратите внимание на кувшинки водяные. Эти растения имеют яркие цветы разных оттенков и могут расти как на поверхности воды, так и на берегу. Они также являются хорошим фильтром для воды и привлекают множество насекомых.

Если вы предпочитаете более нежные и непритязательные растения, то обратите внимание на кувшинки болотные. Они имеют небольшие белые цветы и могут расти как на суше, так и в воде.

Как создать и оформить водоём на маленьком участке
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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