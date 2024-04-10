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Подкармливает рассаду после пикировки: вот что она любит — три важных компонента

Чем подкормить рассаду после пикировки

2:08
Садоводство » Советы

Пикировка представляет собой новый этап в развитии саженца, который сопровождается активным ростом. Важно обеспечить рассаду своевременным и правильным питанием, чтобы она имела достаточно сил для адаптации к новым условиям.

Чем подкормить рассаду после пикировки
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Не стоит удобрять помидоры сразу после пересадки. Дайте растениям время привыкнуть к новым условиям, особенно учитывая, что в свежей почве ещё достаточно питательных веществ. Подкармливать рассаду стоит примерно через неделю после пересадки.  

На этом этапе рассаде необходим азот для наращивания зелёной массы, фосфор для крепких стеблей и корней, а также калий для формирования толстых стеблей и усвоения углеводов.

Подкармливать распикированные саженцы следует три раза до посадки на грядку. Вы можете использовать удобрения из магазина или приготовить их самостоятельно.

Подкормка должна обеспечить рассаду необходимыми питательными элементами. Важно определить последовательность внесения удобрений и сочетаемость различных компонентов.

Рекомендации по подкормке рассады томатов:

  • Первая подкормка: калиевая селитра (6-7 грамм на ведро воды).
  • Вторая подкормка: кальциевая селитра (1 грамм на 1 литр воды).
  • Третья подкормка: монофосфат калия (7 грамм на ведро воды).

Важно не забывать о магнии: вы можете использовать магниевую селитру или сульфат магния.

Что не следует использовать для подкормки:

  • Избегайте использования азотных удобрений в аммиачной форме, так как это может привести к вытягиванию ростков.
  • Будьте осторожны с зольным порошком, который сильно подщелачивает почву, и не смешивайте одновременно калий и кальций.
  • Не рекомендуется использовать органические удобрения, такие как перегной или навоз, так как это может привести к вытягиванию всходов и болезням.
  • Дрожжевые подкормки также не имеют научного обоснования и могут быть бессмысленными.

Правильная подкормка поможет вашей рассаде томатов успешно пройти процесс пикировки и дать щедрый урожай, пишет автор Дзен-канала "Идеальный огород".

ПОДКОРМКИ ТОМАТОВ ПОСЛЕ ПИКИРОВКИ ДЛЯ МОЩНОГО РОСТА
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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