Подкармливает рассаду после пикировки: вот что она любит — три важных компонента

Пикировка представляет собой новый этап в развитии саженца, который сопровождается активным ростом. Важно обеспечить рассаду своевременным и правильным питанием, чтобы она имела достаточно сил для адаптации к новым условиям.
Не стоит удобрять помидоры сразу после пересадки. Дайте растениям время привыкнуть к новым условиям, особенно учитывая, что в свежей почве ещё достаточно питательных веществ. Подкармливать рассаду стоит примерно через неделю после пересадки.
На этом этапе рассаде необходим азот для наращивания зелёной массы, фосфор для крепких стеблей и корней, а также калий для формирования толстых стеблей и усвоения углеводов.
Подкармливать распикированные саженцы следует три раза до посадки на грядку. Вы можете использовать удобрения из магазина или приготовить их самостоятельно.
Подкормка должна обеспечить рассаду необходимыми питательными элементами. Важно определить последовательность внесения удобрений и сочетаемость различных компонентов.
Рекомендации по подкормке рассады томатов:
Важно не забывать о магнии: вы можете использовать магниевую селитру или сульфат магния.
Что не следует использовать для подкормки:
Правильная подкормка поможет вашей рассаде томатов успешно пройти процесс пикировки и дать щедрый урожай, пишет автор Дзен-канала "Идеальный огород".
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