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Почему одуванчик - это сорняк?

Одуванчик в огороде: быть или не быть?

2:09
Садоводство » Цветы

Каждый садовод встречал на своём участке одуванчики, хотя никто их специально не сажал. Более того, всякий садовод считает своим первейшим долгом нещадно выпалывать эти жёлтые пушистые цветочки как опаснейшего врага и вреднейший сорняк. Но почему он считается таким вредным растением? Каковы аргументы в пользу этого мнения

Одуванчик в огороде: быть или не быть?
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  1. Агрессивное размножение: Одуванчики размножаются очень быстро, распространяя свои семена на большие расстояния с помощью ветра. Один цветок может произвести до 100-200 семян, которые легко укореняются и прорастают.
  2. Конкуренция за ресурсы: Одуванчики способны быстро использовать доступные ресурсы, такие как вода, питательные вещества и свет, что может привести к конкуренции с другими растениями. Они также способны подавлять рост других растений, создавая тень на почве.
  3. Устойчивость к неблагоприятным условиям: Одуванчики могут выживать в различных условиях, таких как засуха, засоление почвы, а также при сильном загрязнении воздуха, что делает их серьезными конкурентами для других видов растений.
  4. Вред для сельского хозяйства: Одуванчики являются проблемой для фермеров, поскольку они могут занять место культурных растений, что снижает урожайность и качество урожая. Также одуванчики могут мешать работе сельскохозяйственной техники, забивая её.
  5. Использование в медицине: Одуванчики используются в народной медицине, что может создать проблемы при использовании сельскохозяйственных химикатов, так как это может повлиять на качество меда и других продуктов пчеловодства.
  6. Экологические последствия: Одуванчики также могут нанести вред экосистемам, нарушая их баланс и изменяя состав. Например, они могут вытеснить другие виды растений, снижая биоразнообразие.

Однако современные флористы и специалисты по ландшафтному дизайну в духе постмодернизма полагают, что деление цветоносов по принципу "свой" — "чужой" является предрассудком и только эстетические предпочтения самого садовода должны влиять на то, какие растения он хочет или не хочет видеть на своём участке. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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