Рассказываем о том, чем и когда укрывать гортензию

Гортензия: стоит ли укрывать её весной

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гортензия — это красивое и популярное растение, которое радует нас своими яркими и крупными цветами в теплое время года. Однако, весной, когда наступает период обильных дождей и возможных заморозков, многие садоводы задаются вопросом: стоит ли укрывать гортензию?

Фото: unsplash.com by Gaetano Cessati gaetanocessati is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Нужно понимать, это то, что гортензия — это растение, которое относится к морозостойким культурам. Она может выдерживать заморозки до -15 градусов, поэтому в большинстве случаев укрывать её не требуется. Однако, если вы живете в регионе с более суровым климатом, где зимы бывают очень холодными, то стоит обратить внимание на погодные условия и принять меры предосторожности.

Если в вашем регионе часто бывают резкие перепады температуры, то гортензия может пострадать от заморозков. В этом случае, её можно укрыть, чтобы защитить от непогоды. Для этого можно использовать специальные материалы, такие как агроволокно или спанбонд. Они позволят растению дышать и получать необходимое количество света, а также защитят от ветра и мороза.

Также стоит учитывать, что гортензия — это растение, которое любит влажность. Поэтому, если вы решили укрыть ее, то не забывайте проветривать укрытие и следить за тем, чтобы растение не пересыхало. В противном случае, оно может пострадать от грибковых заболеваний.

Если вы все же решили укрыть гортензию, то не забывайте, что это временная мера и укрытие нужно будет снять, когда наступит теплая погода. Иначе, растение может задохнуться и погибнуть.

Стоит сказать, что укрывать гортензию весной не является обязательным, но в некоторых случаях может быть полезным. Если вы живете в холодном регионе или ожидаете резких перепадов температуры, то лучше обезопасить растение и укрыть его. В остальных случаях, гортензия сама справится с непогодой и будет радовать вас своими красочными цветами в течение всего сезона.