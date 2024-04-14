Эта лиана редко встречается в садах: она поражает уникальными цветами

Посадите в саду эту необычную лиану

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Родохитон — это лиана с уникальными цветками и сердцевидными листьями, идеальный выбор для быстрого озеленения сада. Цветы её напоминают колокольчики и окрашены в фиолетовый или пурпурный цвета. Она выносит температуры до -5 градусов, хотя в холодных регионах часто выращивается как однолетнее растение.

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Лучше всего родохитону подходит хорошее солнечное освещение и плодородная нейтральная или слегка кислая почва. Поддерживайте оптимальный уровень влажности и регулярно обрезайте растение, чтобы контролировать его рост.

Регулярные подкормки комплексными минеральными удобрениями с фосфором помогут ему процветать. Обеспечьте лиане опору, так как она растет вдоль стен, заборов и деревьев, украшая беседки и балконы.