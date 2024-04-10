Вербена — привлекательное и неприхотливое растение, подходящее для начинающих садоводов. В средней полосе страны ее выращивают как однолетник из-за низкой морозостойкости. Цветёт обычно с июня до заморозков, а его цветы имеют разнообразный окрас. Высота вербены может колебаться от 15 до 150 см в зависимости от сорта.
Место посадки должно быть солнечным. Удобрениями рекомендуется пользоваться комплексными минеральными составами, подкармливая растения 3-4 раза за сезон.
Вербена редко болеет, но при неправильном уходе может подвергаться заболеваниям. Она прекрасно смотрится как на клумбе, так и в вазонах и контейнерах, а также идеально вписывается в миксбордер.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.