Этот изящный цветок для клумбы подарит больше ярких красок саду

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Посадите в саду вербену

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Садоводство » Цветы

Вербена — привлекательное и неприхотливое растение, подходящее для начинающих садоводов. В средней полосе страны ее выращивают как однолетник из-за низкой морозостойкости. Цветёт обычно с июня до заморозков, а его цветы имеют разнообразный окрас. Высота вербены может колебаться от 15 до 150 см в зависимости от сорта.

Посадите в саду вербену
Фото: https://www.flickr.com/photos/80267449@N00/2951652674/ by Rino Porrovecchio from Palermo, Italy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Место посадки должно быть солнечным. Удобрениями рекомендуется пользоваться комплексными минеральными составами, подкармливая растения 3-4 раза за сезон.

Вербена редко болеет, но при неправильном уходе может подвергаться заболеваниям. Она прекрасно смотрится как на клумбе, так и в вазонах и контейнерах, а также идеально вписывается в миксбордер.

ВЕРБЕНА. Что-бы семена хорошо взошли и рассада не болела!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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