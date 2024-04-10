Делимся советами, чтобы молодая картошка выросла как можно скорее

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Рассказываем как получить ранний урожай картофеля

2:01
Садоводство » Советы

Картофель выращивают во многих странах и он является важным источником питания для многих людей. Однако, как и любая другая культура, картофель требует определённого времени для созревания и получения урожая. Но что если вы хотите получить урожай картофеля раньше, чем обычно? В этой статье мы расскажем вам о нескольких способах.

Рассказываем как получить ранний урожай картофеля
Фото: flickr.com by Paul Asman and Jill Lenoble is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Выбор подходящего сорта картофеля

Первый и самый важный шаг для получения урожая картофеля раньше — это выбор подходящего сорта. Некоторые сорта картофеля имеют более короткий период созревания, чем другие. Например, сорт "Ред Скарлет" может быть собран уже через 60-70 дней после посадки, в то время как сорт "Руссет Бербанк" требует около 90-100 дней. Поэтому, если вы хотите получить урожай картофеля раньше, выбирайте сорта с более коротким периодом созревания.

2. Правильная подготовка почвы

Для того чтобы картофель рос и развивался быстрее, необходимо обеспечить ему плодородную почву. Перед посадкой картофеля, убедитесь, что почва хорошо пропалена и в нее добавлены необходимые питательные вещества. Также стоит обратить внимание на кислотность почвы — картофель предпочитает нейтральную или слегка кислую почву.

3. Правильная посадка

Правильная посадка картофеля также может существенно повлиять на скорость его роста и созревания. Расстояние между рядами должно быть не менее 30 см, а между картофелем в ряду — 10-15 см. Также стоит учитывать глубину посадки — она должна быть около 10 см. При правильной посадке картофель будет лучше развиваться и быстрее созревать.

4. Полив и удобрение

Регулярный полив и удобрение — это еще два важных фактора, которые могут помочь получить урожай картофеля раньше. Картофель нуждается во влажной почве, поэтому не забывайте поливать его регулярно, особенно в период цветения и формирования клубней.

Суперранний картофель к маю! Метод выращивания от А до Я
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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