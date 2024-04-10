Эти насекомые очень любят вашу смородину. Рассказываем как избавиться

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Как бороться с почковым клещом на смородине?

2:06
Садоводство » Деревья и кустарники

Почковый клещ - это один из наиболее распространённых вредителей смородины, который может нанести значительный ущерб урожаю. Этот мелкий насекомый питается соками растения, попадая в почки и молодые листья, что приводит к их деформации и ослаблению растения.

Как бороться с почковым клещом на смородине?
Фото: commons.wikimedia.org by PereslavlFoto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если вы обнаружили на своих смородинах признаки поражения почковым клещом, необходимо немедленно принять меры по его уничтожению. В этой статье мы расскажем вам, как правильно бороться с этим вредителем и защитить свои смородины от его вредоносного воздействия.

Первым шагом в борьбе с почковым клещом является профилактика. Важно следить за состоянием растений и своевременно удалять поврежденные почки и листья. Также рекомендуется проводить регулярные осмотры смородиновых кустов и при первых признаках поражения принимать меры по борьбе с вредителем.

Одним из эффективных методов борьбы с почковым клещом является обработка растений специальными препаратами. На рынке существует большой выбор инсектицидов, которые могут помочь вам в борьбе с этим вредителем. Однако перед применением любого химического средства необходимо тщательно изучить инструкцию и соблюдать все меры предосторожности.

Также можно использовать народные средства для борьбы с почковым клещом. Например, настойка чеснока или перца может быть эффективной в борьбе с вредителем. Для этого необходимо настоять чеснок или перец в воде и затем опрыскать растения полученным раствором.

Еще одним способом борьбы с почковым клещом является применение биологических препаратов. Например, бактерия Бациллус турингиензис может быть эффективна в борьбе с этим вредителем. Она не является опасной для человека и окружающей среды, но эффективно уничтожает почкового клеща.

Кроме того, важно следить за состоянием почвы под смородиновыми кустами. Часто почковой клещ может перезимовать в почве, поэтому рекомендуется проводить мульчирование и рыхление почвы, чтобы уничтожить личинки вредителя.
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Почковый клещ на черной смородине и методы борьбы с ним
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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