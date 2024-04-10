Сохраняем здоровье и урожайность деревьев: говорим о нужной обработке после зимы

Чем обработать яблоню и грушу от болезней и вредителей в апреле?

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

В апреле, когда природа просыпается от зимней спячки, наступает время для обработки яблони и груши от болезней и вредителей. Это важный этап возделывания фруктовых деревьев, который поможет им сохранить здоровье и урожайность.

Фото: commons.wikimedia.org by Tauno Erik

Для начала необходимо провести осмотр деревьев и определить наличие болезней и вредителей. Если вы заметили какие-то изменения внешнего вида растений, необходимо обратиться к специалисту для уточнения диагноза и выбора соответствующих средств для борьбы.

Одним из самых распространённых заболеваний яблони и груши является огневая болезнь. Она проявляется в виде коричневых пятен на листьях и плодах, а также внутренних повреждений плодов. Для борьбы с этой болезнью рекомендуется использовать препараты на основе меди, такие как бордоская жидкость или оксихлорид меди.

Ещё одной распространенной болезнью яблони и груши является парша. Она проявляется в виде белого налета на листьях и плодах, а также внутренних повреждений плодов. Для борьбы с этой болезнью можно использовать препараты на основе серы, например, коллоидную серу или серную мазь.

Кроме болезней, на фруктовых деревьях могут поселиться вредители, такие как плодожорки, моли и тля. Для борьбы с ними можно использовать инсектициды, например, актара или фуфанон. Однако перед применением любых химических средств необходимо ознакомиться с инструкцией и соблюдать меры предосторожности.

Помимо химических средств, существуют и более экологически чистые методы борьбы с болезнями и вредителями. Например, можно использовать настойки трав, таких как ромашка, чеснок или крапива. Они обладают антисептическими и отпугивающими свойствами, которые помогут защитить растения от вредителей.

Также важно помнить о профилактике болезней и вредителей. Регулярно проводите санитарную обрезку деревьев, удаляйте поврежденные и больные ветки. Также следите за состоянием почвы и подкармливайте растения необходимыми питательными веществами.