Рассказываем необходимые условия, чтобы вы вырастили настоящее киви

Этот экзотический фрукт вы можете вырастить на участке

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Киви - это экзотический фрукт, который обладает множеством полезных свойств и имеет приятный вкус. Выращивание киви на дачном участке может представлять определённые трудности, но при правильном подходе это вполне возможно.

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Подготовка почвы

Киви предпочитает солнечные места с плодородной почвой, хорошо дренированными и защищенными от холодных ветров. Перед посадкой необходимо внимательно изучить состав почвы и, при необходимости, добавить удобрения.

Посадка растений

Киви предпочитает расти в солнечных местах, но при этом хорошо переносят и полутень. Лучше всего посадить растения на южной или юго-западной стороне дачного участка. Расстояние между растениями должно быть не менее 3 метров, чтобы обеспечить им достаточное пространство для развития.

Уход за растениями

Киви нуждается в регулярном поливе, особенно в период сухости. Также важно обеспечить растения подкормкой и регулярным обрезанием. Обрезка киви помогает формировать куст и увеличивать урожайность. Помимо этого, следует проводить обработку от болезней и вредителей.

Уборка урожая

Киви начинает давать первые плоды через 3-4 года после посадки. Созревшие плоды собираются в период осени-зимы. Готовые киви можно хранить в прохладном месте или использовать для приготовления свежего сока или десертов.

Таким образом, выращивание киви на дачном участке может быть успешным, если обеспечить растения необходимыми условиями и правильным уходом. Важно помнить, что киви требует некоторых затрат времени и усилий, но его вкусные и полезные плоды стоят того.