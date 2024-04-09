Крот в панике покинет участок: это хитрое изобретение прогонит незваного гостя — работает 100%

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Как избавиться от кротов

1:58
Садоводство » Вредители и болезни

Хотя кроты являются полезными животными, многие из нас знают, какой вред они могут принести на садовом участке или огороде. Эти маленькие зверьки строят целую систему туннелей в поисках насекомых и, в процессе своей охоты могут повредить корни овощных, ягодных или фруктовых растений.  

Как избавиться от кротов
Фото: Transfered from en:Image:Close-up of mole.jpg by Photograph by Michael David Hill, 2005. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Один отпугиватель заставит их избегать вашего участка. Для его изготовления вам понадобится обычная жестяная банка объёмом 0,5 литра. Лучше всего взять несколько ёмкостей сразу, чтобы получить достаточно материала для изготовления отпугивателей. Возьмите маркер и нарисуйте букву "П" с каждой стороны банки, так чтобы одна из её ножек была короче другой. Оставьте отступ от краёв банки примерно на 3-4 сантиметра. Затем, используя острый нож (например, канцелярский), разрежьте тару вдоль нарисованных линий. Банка режется легко. Этот этап должен пройти без проблем.

Загните вырезанные полоски и слегка их изогните, чтобы создать эффект вращающегося пропеллера. Теперь просверлите небольшое отверстие диаметром 4-6 мм в центре дна банки или проколите его гвоздём.

Для штыря вам потребуется проволока длиной от 40 до 60 сантиметров. Можно использовать толстую проволоку, спицу от сломанного зонтика или старый электрод. Отступив от края на 1-2 сантиметра, плотно оберните кусочек проволоки вокруг штыря и хорошо зафиксируйте его при помощи пассатижей. Теперь ваш отпугиватель готов!

Вставьте штырь в землю на глубину около 20 сантиметров и наденьте на него банку. Благодаря ветру банка будет крутиться и сталкиваться о металлический штырь, передавая вибрации в землю. Разместив несколько таких отпугивателей на участке, вы сможете легко защитить его от кротов, так как их нервная система не выдержит такого шумового давления!

Как избавиться от кротов на участке?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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