Этот продукт из кухни не выбрасываю: готовлю волшебную настойку в саду — великолепная подкормка для растений

Это экономичное и доступное удобрение представляет собой ценный ресурс. Речь о яичной скорлупе. Её можно использовать для удобрения рассады и различных цветочных культур.
Попробуйте приготовить следующий настой. Наполовину заполните ведро водой неизмельчёнными скорлупками, затем долейте доверху тёплой сырой водой и поместите в тёплое место. Удобрение готовится примерно за две недели, периодически его необходимо помешивать. Перед поливом концентрат разводят водой в пропорции 1:1 и обычно поливают раз в 7-10 дней.
Настой скорлупок представляет собой хороший источник макро- и микроэлементов, включая железо и кремний. Особую ценность представляет содержание кальция, который играет важную роль в структуре клеток растений.
Перед приготовлением настоя следует хорошо промыть скорлупу, при этом внутреннюю плёнку не требуется удалять, так как она также содержит ценные микроэлементы.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.