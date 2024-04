Этот продукт из кухни не выбрасываю: готовлю волшебную настойку в саду — великолепная подкормка для растений

Это экономичное и доступное удобрение представляет собой ценный ресурс. Речь о яичной скорлупе. Её можно использовать для удобрения рассады и различных цветочных культур.

Фото: Cliché personnel - own work by Spedona (Spedona) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported