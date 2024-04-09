Этот продукт из кухни не выбрасываю: готовлю волшебную настойку в саду — великолепная подкормка для растений

Подкормка растений яичной скорлупой

Это экономичное и доступное удобрение представляет собой ценный ресурс. Речь о яичной скорлупе. Её можно использовать для удобрения рассады и различных цветочных культур.

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Попробуйте приготовить следующий настой. Наполовину заполните ведро водой неизмельчёнными скорлупками, затем долейте доверху тёплой сырой водой и поместите в тёплое место. Удобрение готовится примерно за две недели, периодически его необходимо помешивать. Перед поливом концентрат разводят водой в пропорции 1:1 и обычно поливают раз в 7-10 дней.

Настой скорлупок представляет собой хороший источник макро- и микроэлементов, включая железо и кремний. Особую ценность представляет содержание кальция, который играет важную роль в структуре клеток растений.

Перед приготовлением настоя следует хорошо промыть скорлупу, при этом внутреннюю плёнку не требуется удалять, так как она также содержит ценные микроэлементы.