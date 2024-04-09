Борьба с лебедой: рассказываем, как избавиться от сорняка

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Как победить лебеду на участке

1:19
Садоводство » Вредители и болезни

Семейство лебеды включает около 250 видов, включая марь белую. На участке обычно встречаются два вида: садовая, которая может достигать двух метров в высоту, и раскидистая, не превышающая 90 сантиметров.

Как победить лебеду на участке
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Лебеда размножается семенами, прорастающими на глубине до 4 сантиметров, что требует глубокого перекапывания участка для борьбы. Одно растение может произвести до 100 тысяч семян, сохраняющих всхожесть до 6 лет в почве и около трех лет в воде.

Этот живучий сорняк, предпочитающий нейтральные и слабокислые почвы, может расти в любой среде, угнетая другие сорняки.

Для борьбы с лебедой можно использовать следующие методы:

  • Скосить надземную часть и тщательно прополоть участок, а затем перекопать его на глубину не менее 5 сантиметров.
  • Засеять участок сидератами, такими как бобовые или подсолнечник, чтобы конкурировать с лебедой и обогатить почву.
  • Использовать мульчирование для замедления роста лебеды и удержания влаги в почве.

В случае необходимости можно прибегнуть к использованию гербицидов, следуя инструкциям и используя разрешенные препараты.

Важно помнить, что даже одно оставленное растение лебеды может нейтрализовать все усилия по его уничтожению.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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