Борьба с лебедой: рассказываем, как избавиться от сорняка

Семейство лебеды включает около 250 видов, включая марь белую. На участке обычно встречаются два вида: садовая, которая может достигать двух метров в высоту, и раскидистая, не превышающая 90 сантиметров.
Лебеда размножается семенами, прорастающими на глубине до 4 сантиметров, что требует глубокого перекапывания участка для борьбы. Одно растение может произвести до 100 тысяч семян, сохраняющих всхожесть до 6 лет в почве и около трех лет в воде.
Этот живучий сорняк, предпочитающий нейтральные и слабокислые почвы, может расти в любой среде, угнетая другие сорняки.
Для борьбы с лебедой можно использовать следующие методы:
В случае необходимости можно прибегнуть к использованию гербицидов, следуя инструкциям и используя разрешенные препараты.
Важно помнить, что даже одно оставленное растение лебеды может нейтрализовать все усилия по его уничтожению.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.