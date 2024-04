Сад окутает аромат шоколада: посадите это растение — сохраняет декоративность весь сезон

Берландиера или "шоколадная ромашка" — неприхотливое растение, которое придаёт саду аромат шоколада, особенно ярко ощущаемый утром. Его цветение приходится на начало или середину лета, и даже после этого куст сохраняет свою декоративность.

Фото: https://www.flickr.com/photos/plants_of_russian_in_brazil/3973583725/ by Alex Popovkin, Bahia, Brazil from Brazil is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic