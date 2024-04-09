Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам назвали самые злопамятные породы собак
Властные структуры объявили о предоставлении кредитных каникулах для жертв наводнения в Оренбургской области
Минздрав: мошенники предлагают переоформить полис ОМС по телефону
Прибыл первый рейс из Китая в Петербург
От проблем с пигментацией, перхотью и прыщами: как алоэ помогает в уходе за кожей
Мидии в створке, приготовленные в белом вине: изысканное блюдо
Перечислены симптомы рака голосовых связок
В России объявили названия мультфильмов, которые претендуют на премию "Икар"
Вещи Либерж Кпадони сожгли из-за её тяжёлой болезни
Сад окутает аромат шоколада: посадите это растение — сохраняет декоративность весь сезон

Посадите на участке берландиеру

Садоводство » Цветы

Берландиера или "шоколадная ромашка" — неприхотливое растение, которое придаёт саду аромат шоколада, особенно ярко ощущаемый утром. Его цветение приходится на начало или середину лета, и даже после этого куст сохраняет свою декоративность.

Посадите на участке берландиеру
Фото: https://www.flickr.com/photos/plants_of_russian_in_brazil/3973583725/ by Alex Popovkin, Bahia, Brazil from Brazil is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Растение высотой не более 60 см и отлично вписывается в миксбордеры в сочетании с другими растениями, такими как васильки, тысячелистники, рудбекия и нивяник.

Как чувствуют себя «необычные» цветы, посеянные в этом году
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной
Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова TimesRu: расчёт своего будущего соцрейтинга расстроил россиянина Олег Володин Су-34М вместе с планирующими ФАБ переписывают историю спецоперации Дмитрий Плотников
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Сажаем лук-севок правильно: вот что поможет вырастить хороший урожай — важны эти нюансы
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Последние материалы
АвтоВАЗ в апреле возобновил производство Lada Granta с АКПП
Американские ученые представили новую методику, которая позволяет избавиться от навязчивых мыслей
Врач Костинов: при поллинозе лучше не употреблять мёд
Отменены рейсы в Сомали из-за обстрелов президента
Эксперт Хрусталева: социальные выплаты в 2025 году проиндексируют на 4-5%
Стоматолог Кузьменкова: появление акне на коже лица может быть связано с инфекцией в ротовой полости
"Альфастрахование" в Мурманске наказали за нежелательную рекламу
Самые необычные породы кошек
5 пород кошек, которые любят воду
Австрия будет платить России за газ до 2040 года, даже если откажется от поставок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников