Рассказываем о скумпии, которую вы точно захотите посадить у себя

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Красивая скумпия

1:36
Садоводство » Деревья и кустарники

Скумпия (лат. Scumpia) - это растение семейства молочайных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Азии и Африки. Оно также известно под названием "дерево каучука" или "каучуковое дерево", так как из его сока получают натуральный каучук.

Красивая скумпия
Фото: commons.wikimedia.org by Dreamdan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike

Скумпия имеет прямостоячий ствол высотой до 30 метров и шириной до 1 метра. Листья у нее крупные, овальной формы, с глянцевой поверхностью и длинными черешками. Цветки скумпии небольшие, белого или кремового цвета, собраны в соцветия. Плоды представляют собой крупные капсулы, внутри которых находятся семена.

Скумпия является одним из наиболее ценных растений в мире. Ее сок содержит латекс, который используется для производства каучука. Кроме того, из сока скумпии получают также латекс, который используется в медицине для производства лекарственных препаратов.

Кроме промышленного использования, скумпия также широко используется в ландшафтном дизайне. Ее красивые листья и цветы делают ее популярным растением для украшения парков, садов и дворов. Кроме того, скумпия может выступать в качестве натурального барьера от шума и пыли, а также защищать почву от эрозии.

В настоящее время красивый внешний вид и неприхотливость в уходе скумпии делают её идеальным выбором для домашнего озеленения. Однако, стоит помнить, что сок скумпии может вызывать аллергические реакции у некоторых людей, поэтому необходимо быть осторожным при обращении с ней.

Скумпия осенью. Уход за скумпией осенью
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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