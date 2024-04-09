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Говорим о местах, где можно, а где нельзя выращивать свёклу

Как правильно высевать свёклу весной?

1:56
Садоводство » Овощи

Весна — это время, когда многие садоводы и огородники начинают готовиться к посеву овощей. Одним из самых популярных овощей является свёкла. Она богата витаминами и минералами, а также имеет множество полезных свойств для организма. Но как правильно высевать свёклу весной? Есть места, где это можно сделать, а есть места, где это не рекомендуется.

Как правильно высевать свёклу весной?
Фото: commons.wikimedia.org by BastienM is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первое, что нужно учитывать при выборе места для посева свёклы — это климатические условия. Весной, когда еще сохраняется прохладная погода, лучше всего высевать свеклу в открытый грунт на южных склонах. Здесь она будет получать достаточно солнечного света и тепла, что благоприятно скажется на ее росте и развитии.

Также стоит обратить внимание на качество почвы. Свёкла предпочитает рыхлые и плодородные почвы с нейтральной кислотностью. Поэтому перед посевом рекомендуется провести подготовку грунта, внести органические удобрения и прополоть сорняки.

Но есть и места, где высевать свеклу весной не стоит. Например, на северных склонах или в низинах, где почва может быть слишком влажной и холодной. Это может привести к замедленному росту растения и плохому качеству урожая.

Также не рекомендуется высевать свёклу в местах, где ранее выращивали другие культуры, особенно свекловичные. Это может привести к заражению почвы болезнями и вредителями, которые могут негативно сказаться на росте и развитии свёклы.

Кроме того, стоит избегать посева свёклы в местах, где ранее были использованы химические удобрения или пестициды. Это может привести к загрязнению овощей и негативно сказаться на их качестве.

Важно также помнить о правильной смене культур на грядках. Если в прошлом году на данной грядке выращивалась свёкла, то в этом году лучше посадить другой овощ, чтобы избежать истощения почвы и уменьшения урожайности.

Тонкости посадки свеклы в открытый грунт
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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