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Отдых на даче будет без кошмаров: эти растения отпугнут приставучих насекомых

Что можно посадить на даче, чтобы не было комаров?

2:11
Садоводство » Цветы

Сейчас наступает то время, когда многие из нас предпочитают проводить свои выходные и отпуск на даче. Но, к сожалению, насекомые, особенно комары, могут испортить наше настроение и превратить отдых в настоящий кошмар. Чтобы избежать этого, необходимо заранее подготовиться и посадить на даче растения, которые будут отпугивать комаров.

Что можно посадить на даче, чтобы не было комаров?
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первым и самым эффективным растением, которое можно посадить на даче, чтобы избавиться от комаров, является лаванда. Ее аромат не только приятен для нас, но и отталкивает насекомых. Кроме того, лаванда обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами, что может быть полезно в случае укусов комаров.

Еще одним эффективным растением является каталпа. Ее листья и цветы содержат вещества, которые отпугивают комаров и других насекомых. Кроме того, каталпа обладает прекрасным ароматом и красивыми цветами, что сделает вашу дачу еще более привлекательной.

Также стоит обратить внимание на розмарин. Его аромат не только приятен для нас, но и отпугивает комаров и других насекомых. Кроме того, розмарин обладает антисептическими свойствами и может быть использован для лечения укусов комаров.

Если вы хотите посадить на даче не только полезные, но и красивые растения, обратите внимание на герань. Ее яркие цветы не только украсят ваш сад, но и отпугнут комаров своим ароматом. Кроме того, герань обладает противовоспалительными свойствами и может быть использована для лечения укусов насекомых.

Если вы хотите посадить на даче растения, которые будут не только отпугивать комаров, но и иметь другие полезные свойства, обратите внимание на мяту. Ее аромат не только отталкивает насекомых, но и обладает успокаивающим эффектом. Кроме того, мята может быть использована для приготовления чая или добавления в блюда.

Наконец, не забывайте о барьерных растениях, которые могут помочь защитить вашу дачу от комаров. К таким растениям относятся кипарис, можжевельник и туя. Они обладают густой листвой, которая будет служить преградой для насекомых.

Растения, отпугивающие комаров и мух
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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