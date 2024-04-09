Радует глаз всё лето: этот многолетник отличается ярким и обильным цветением до самых заморозков

Посадите на участке неприхотливый цветок катананхе

0:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Катананхе, также известная как средиземноморский василёк, представляет собой цветок, сравниваемый с обычным васильком, но его цветение более яркое и обильное. Этот многолетник может достигать высоты до 60 см и его цветки сочетают в себе черты василька, ромашки и цикория.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Катананхе радует глаз всё лето, и новые сорта могут цвести до первых заморозков. Палитра цветов включает голубые, розовые, белые и фиолетовые оттенки.