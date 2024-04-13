Как удалить пень с участка: обработайте его этим, и процесс пройдёт гораздо легче

Если нет срочной необходимости избавиться от пня без физических усилий, химический метод может помочь. Для этого в пень сверлится отверстия, в которые засыпается калийная или натриевая селитра. Затем пень поливается водой, чтобы началась реакция. Отверстия можно замазать глиной, а пень накрыть плёнкой, чтобы не сорвало ветром.
На один пень среднего размера требуется примерно 2 кг селитры, и результат ждать около года. Пропитанный селитрой пень горит хорошо, что облегчает последующее удаление.
Однако этот метод имеет недостатки: длительное ожидание и возможные негативные последствия для окружающих растений. Вместо селитры можно использовать обычную соль или мочевину — результат также будет через год или два.
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