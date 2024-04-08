Пикировать или не пикировать: рассказываем, когда эта процедура важна

Нужно ли пикировать рассаду

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Часто садоводы путают пикировку, пересадку и перевалку. Хотя пересадка и перевалка — это разные вещи, пикировку часто путают с пересадкой.

Фото: web.archive.org by Breanna Larow is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Пикировка и пересадка — разные вещи. Если пересадка необходима, когда растение уже освоило горшок, то пикировка выполняет другую задачу.

Классическая схема выращивания рассады томатов с пикировкой подразумевает высевание семян в общую ёмкость, проращивание, а затем пересадку в отдельные ёмкости при необходимости. Пикировка проводится на раннем этапе, когда семядольные листочки уже развернулись, но вторая пара настоящих листочков ещё не начала разворачиваться.

Смысл пикировки в том, чтобы сдержать рост надземной части растения.

Нынешние методы досвечивания и разнообразные ёмкости для рассады позволяют обойтись без пикировки. При этом пересадка из маленьких горшочков в более объемные может заменить пикировку, сохраняя при этом некоторые корни.

Таким образом, пикировка сейчас не является обязательной процедурой благодаря доступным методам досвечивания и разнообразию ёмкостей для рассады.