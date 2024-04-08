Приствольные круги деревьев не оставляю пустыми: вот чем их засеиваю — даже сорняки не растут

Что можно посадить в приствольные круги деревьев

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многих интересует, как лучше обустроить приствольный круг вокруг деревьев. Копать ли его, мульчировать, засеять газонной травой или посадить цветы? Садовод из Костромской области поделилась своим опытом. Она сажает в приствольных кругах цветы. Под яблонями растут нарциссы и примулы.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Нарциссы — это луковичные многолетники, они могут расти на одном месте до 10 лет, что очень удобно для приствольного круга, так как не нарушают корневую систему дерева.

После цветения садовод укладывает листву на землю и мульчирует скошенной травой.

Хороший вариант — посадка примул в приствольный круг. Они очень красиво цветут, препятствуя росту сорняков.

Кроме того, в приствольные круги можно посадить крокусы, тюльпаны и маргаритки.

Крокусы — отличный вариант для приствольного круга. Их можно не выкапывать несколько лет, а после цветения листва сохраняет декоративность.

Отличный вариант — бархатцы. Они отлично растут и не создают проблем с разрастанием.