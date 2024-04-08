Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Мария Шумакова впервые стала матерью
Боксеры из России выступят на чемпионате Европы с флагом и гимном страны
Адвокат Диана Сорк: не торопитесь возвращать обратно поступившие на карту чужие деньги
Полковник Тимур Сыртланов: ФСБ использует новые методы, применяемые против неонацистского режима Украины
Как приготовить курицу по-римски для гостей
К менопаузе стоит готовиться за 10 лет: советы нутрициолога, как бережно пройти этот период
В Нью-Йорке вводят новую плату за въезд на Манхэттен
Умер медведь-долгожитель в Челябинском зоопарке
Кинологи назвали самые некрасивые породы собак
Флоксы отлично смотрятся в саду, на клумбе и даже в горшках

Будет яркий и красочный уголок: как сажать флоксы

2:05
Садоводство » Цветы

Флоксы — это красивые и неприхотливые цветы, которые могут украсить любой участок. Они отлично смотрятся в саду, на клумбе или в горшках на террасе. Если вы хотите создать яркий и красочный уголок на своём участке, то флоксы — отличный выбор.

Будет яркий и красочный уголок: как сажать флоксы
Фото: commons.wikimedia.org by Keith Pomakis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Флоксы любят солнечные участки с легкой тенью, поэтому выбирайте место, где они будут получать достаточно солнечного света, но не будут подвергаться прямым лучам в течение всего дня. Также важно учитывать, что флоксы не любят затопленных мест, поэтому выбирайте участок с хорошей дренажной системой.

После выбора места необходимо подготовить почву. Флоксы предпочитают рыхлую и плодородную почву с нейтральной кислотностью. Если ваша почва не соответствует этим требованиям, то ее необходимо улучшить. Для этого можно добавить компост или перегноя, а также минеральные удобрения. Хорошо перекопайте почву на глубину около 20 см, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и дренаж.

Перед посадкой флоксов необходимо подготовить рассаду. Лучше всего выращивать ее из семян или делить кусты уже существующих растений. Если вы покупаете рассаду в магазине, то обратите внимание на ее состояние — она должна быть здоровой и не иметь признаков болезней.

При посадке флоксов следует учитывать их размер и форму. Большие и высокие сорта лучше высаживать в задней части клумбы или сада, а низкорослые — в передней. Также можно создать красивые композиции, сочетая разные цвета и сорта флоксов.

Посадка флоксов производится весной или осенью. Расстояние между растениями должно быть около 30 см, чтобы они имели достаточно места для роста и развития. Глубина посадки зависит от размера рассады — для маленьких растений достаточно 5-7 см, а для крупных — 10-15 см.

После посадки необходимо хорошо полить растения и укрыть их мульчой. Это поможет сохранить влагу и защитить растения от сорняков.

Флокс однолетний от А до Я
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса

Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.

SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
Как победить монилиоз на яблонях
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников NZZ: армия Франции сыграет роль "ловушки-растяжки" для Москвы Олег Володин "Красавец-мужчина" на Трубной покоряет зрителей Анжела Якубовская
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Последние материалы
Эксперты из МашТех рассказали, что происходит с автомобильной отраслью в России
Нутрициолог Никитина: "Сахар — это самый главный враг сосудов"
Будет яркий и красочный уголок: как сажать флоксы
NZZ: армия Франции сыграет роль "ловушки-растяжки" для Москвы
"Сбер" и "Ингосстрах" оперативно компенсируют ущерб пострадавшим в Орске
В Китае изобрели жировые наночастицы для доставки антибиотиков внутрь бактерий
"Красавец-мужчина" на Трубной покоряет зрителей
Актёр и телеведущий Иван Ургант появился в трейлере фильма
США в феврале впервые за полгода приобрели у России индий
Ольга Будина призналась, что после начала СВО ей перестали давать роли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников