Флоксы отлично смотрятся в саду, на клумбе и даже в горшках

Будет яркий и красочный уголок: как сажать флоксы

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Флоксы — это красивые и неприхотливые цветы, которые могут украсить любой участок. Они отлично смотрятся в саду, на клумбе или в горшках на террасе. Если вы хотите создать яркий и красочный уголок на своём участке, то флоксы — отличный выбор.

Фото: commons.wikimedia.org by Keith Pomakis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Флоксы любят солнечные участки с легкой тенью, поэтому выбирайте место, где они будут получать достаточно солнечного света, но не будут подвергаться прямым лучам в течение всего дня. Также важно учитывать, что флоксы не любят затопленных мест, поэтому выбирайте участок с хорошей дренажной системой.

После выбора места необходимо подготовить почву. Флоксы предпочитают рыхлую и плодородную почву с нейтральной кислотностью. Если ваша почва не соответствует этим требованиям, то ее необходимо улучшить. Для этого можно добавить компост или перегноя, а также минеральные удобрения. Хорошо перекопайте почву на глубину около 20 см, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и дренаж.

Перед посадкой флоксов необходимо подготовить рассаду. Лучше всего выращивать ее из семян или делить кусты уже существующих растений. Если вы покупаете рассаду в магазине, то обратите внимание на ее состояние — она должна быть здоровой и не иметь признаков болезней.

При посадке флоксов следует учитывать их размер и форму. Большие и высокие сорта лучше высаживать в задней части клумбы или сада, а низкорослые — в передней. Также можно создать красивые композиции, сочетая разные цвета и сорта флоксов.

Посадка флоксов производится весной или осенью. Расстояние между растениями должно быть около 30 см, чтобы они имели достаточно места для роста и развития. Глубина посадки зависит от размера рассады — для маленьких растений достаточно 5-7 см, а для крупных — 10-15 см.

После посадки необходимо хорошо полить растения и укрыть их мульчой. Это поможет сохранить влагу и защитить растения от сорняков.