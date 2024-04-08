Томкат: насекомое, оставляющее огромные ожоги

Особенности насекомого томкат

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В последние годы путешествия в Юго-Восточную Азию становятся всё более популярными. Однако не все туристы осведомлены об опасности, скрывающейся за мирными тропическими ландшафтами. Одним из таких угрозных насекомых является томкат — создание, способное нанести болезненные ожоги на человеческой коже.

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Томкаты представляют собой маленьких хищных насекомых, чаще всего окрашенных в черно-коричневые тона, напоминающих муравьев. При контакте с кожей человека они оставляют ожоги, которые с течением времени становятся всё более болезненными, сопровождаясь зудом и дискомфортом.

Научное название этого опасного насекомого — Paederus littorarius или Paedreus fuscipes, а их размер не превышает 10 миллиметров. Томкаты являются хищниками, поедая цикадок.

Они обитают преимущественно в тропиках и субтропиках, выходя на охоту в сумерках и притягиваясь к источникам света, таким как лампы и неоновые огни. В сезон дождей количество томкатов значительно увеличивается.

Хотя томкаты сами по себе не кусаются, при сжатии или случайном раздавливании они выделяют яд. Этот яд, педерин, превосходит кобру в токсичности в 12 раз. Воздействие педерина вызывает появление кожных высыпаний с волдырями, которые затем прогрессируют в линейный или хлыстовой дерматит. Появляется риск вторичной инфекции, и кожное покраснение может сохраняться на протяжении нескольких месяцев, сопровождаясь невралгией, артралгией, лихорадкой и тошнотой.

Для лечения ожогов, вызванных томкатами, рекомендуется тщательно промывать пораженные участки кожи водой с мылом и использовать мази с кортикостероидами. Необходимо избегать контакта с этими опасными насекомыми и при проявлении серьезных симптомов немедленно обращаться за медицинской помощью.