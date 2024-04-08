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Чтобы получить хороший урожай моркови: говорим о подкормке

Какой должна быть первая подкормка моркови?

2:09
Садоводство » Овощи

Морковь - это одна из самых популярных овощей, которая широко используется в кулинарии и имеет множество полезных свойств. Однако, чтобы получить хороший урожай сочных и сладких корнеплодов, необходимо правильно ухаживать за растением. Одним из важных этапов в выращивании моркови является подкормка.

Какой должна быть первая подкормка моркови?
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Slickers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Первая подкормка моркови должна быть проведена через 2-3 недели после посева семян. В этот период растение уже начинает активно расти и нуждается в дополнительном питании для развития корневой системы и формирования крепких корнеплодов. Основными элементами, необходимыми для роста моркови, являются азот, фосфор и калий.

Перед тем, как приступить к подкормке, необходимо подготовить почву. Для этого рекомендуется прополоть грядки и рыхлить почву, чтобы улучшить ее воздухопроницаемость. Также можно добавить в почву компост или перегной, который обогатит ее питательными веществами.

Для первой подкормки моркови можно использовать органические или минеральные удобрения. Органические удобрения, такие как птичий помет или перегной, являются более безопасными для растений и не содержат химических добавок. Однако, они могут содержать семена сорняков, поэтому перед использованием необходимо убедиться, что удобрение не содержит их.

Если вы решили использовать минеральные удобрения, то для первой подкормки моркови подойдет комплексное удобрение с высоким содержанием азота, фосфора и калия. Не рекомендуется применять удобрения с высоким содержанием азота, так как это может привести к образованию больших зеленых листьев, но маленьких корнеплодов.

При подкормке необходимо соблюдать меры предосторожности и не переусердствовать с количеством удобрения. Избыток питательных веществ может привести к ожогам корней и повреждению растения. Для моркови достаточно 1-2 столовых ложек удобрения на 1 квадратный метр грядки.

После нанесения удобрения необходимо аккуратно рыхлить почву, чтобы оно равномерно распределилось и не оказало вредного воздействия на корни растения.

Первая подкормка моркови после всходов
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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