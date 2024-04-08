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Говорим об одном из самых опасных вредителей для огурцов

Как спасти огурцы от паутинного клеща

1:40
Садоводство » Вредители и болезни

Паутинный клещ — один из самых опасных вредителей для огурцов. Эти маленькие паразиты питаются соками растения, что приводит к его истощению и массовому отмиранию. Однако, существует несколько способов борьбы с паутинным клещом, которые помогут спасти ваши огурцы.

Как спасти огурцы от паутинного клеща
Фото: commons.wikimedia.org by Olllli is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Регулярный осмотр растений. Осмотрите огурцы на предмет паутины и клещей ежедневно. Чем раньше вы обнаружите вредителей, тем легче будет справиться с ними.

2. Мытьё растений. Регулярно мойте огурцы под проточной водой. Это поможет удалить паутину и клещей с растений.

3. Применение народных средств. Существует несколько народных средств, которые помогают бороться с паутинным клещом. Например, можно приготовить настойку чеснока или репейника и опрыскать ею растения.

4. Применение химических препаратов. В случае массового поражения огурцов паутинным клещом, можно воспользоваться специальными химическими препаратами. Однако, перед их применением необходимо тщательно изучить инструкцию и соблюдать все меры предосторожности.

5. Уничтожение пораженных растений. Если огурцы уже сильно заражены паутинным клещом и спасти их уже невозможно, лучше удалить пораженные растения, чтобы предотвратить распространение вредителя.

Важно помнить, что борьба с паутинным клещом требует терпения и постоянного контроля за растениями. Следуя рекомендациям и применяя правильные методы борьбы, вы сможете спасти свои огурцы от этого опасного вредителя и получить хороший урожай.

Паутинный клещ на огурцах! Как уничтожить его? Чем обработать огурцы?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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