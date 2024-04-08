Говорим об опасной грибковой инфекции, которая губит урожай

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Как защитить картофель от фузариоза

1:36
Садоводство » Вредители и болезни

Фузариоз — это опасное заболевание, которое может поразить картофель и привести к значительной потери урожая. Это грибковая инфекция, вызванная грибами рода Fusarium, которые могут переживать в почве и на растениях в течение длительного времени.

Как защитить картофель от фузариоза
Фото: flickr.com by Scot Nelson is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако есть несколько способов, как защитить картофель от фузариоза:

  • выбор здорового семенного материала: использование здоровых семян картофеля может помочь предотвратить заражение фузариозом. Приобретайте семена у надежных поставщиков с хорошей репутацией;
  • правильная обработка и хранение: подвергайте семена картофеля обработке антисептиками перед посадкой, чтобы уничтожить возможные возбудители заболевания. Также важно правильно хранить семена перед посадкой, чтобы предотвратить заражение;
  • поддержание здоровой почвы: чистая и плодородная почва может помочь предотвратить заражение фузариозом. Практикуйте вращение культур и удобрение почвы, чтобы поддерживать ее здоровье;
  • умеренный полив: избегайте лишнего увлажнения почвы, так как это может способствовать развитию грибковых инфекций, включая фузариоз;
  • регулярный осмотр: проверяйте растения картофеля на наличие признаков заболевания, таких как увядание или пятна на листьях. При обнаружении подозрительных признаков принимайте меры по их уничтожению или лечению.

Защита картофеля от фузариоза требует внимательного ухода и контроля за растениями. Следуя данным рекомендациям и принимая соответствующие меры, вы сможете минимизировать риск заражения и сохранить урожай картофеля здоровым и крепким.

Фузариозное увядание и корневая гниль томатов, огурца и не только
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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