Правильный полив: говорим о помидоров, которые должны быть здоровыми

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Как нужно поливать томаты для хорошего урожая

1:43
Садоводство » Овощи

Для того, чтобы получить хороший урожай помидоров, нужно уделить особое внимание поливу. Правильный режим полива поможет растениям расти здоровыми и созревать сочными и вкусными плодами. В этой статье мы расскажем вам о том, как правильно поливать томаты для хорошего урожая.

Как нужно поливать томаты для хорошего урожая
Фото: commons.wikimedia.org by Sueska152

1. Регулярность полива. Томаты нуждаются в регулярном поливе, особенно в периоды сухости или жары. Лучше поливать растения утром или вечером, когда солнце не такое активное, чтобы вода успела впитаться в почву, а листья не обгорели.

2. Обильность полива. Помидоры любят влагу, поэтому при поливе нужно обильно увлажнять почву вокруг растений. Но не переусердствуйте, избыток влаги может привести к гниению корней.

3. Поливать лучше под корень. Вода должна попадать прямо к корням растений, чтобы обеспечить им достаточное питание и увлажнение. Избегайте попадания воды на листья, это может вызвать различные болезни.

4. Следите за почвой. Помидоры любят умеренно влажную почву. Поэтому следите за тем, чтобы она не пересыхала, но и не была переувлажненной. Используйте мульчу, чтобы удерживать влагу в почве.

5. Учитывайте погодные условия. В периоды сильной жары или дождей может потребоваться коррекция режима полива. Увлажняйте почву чаще в сухую погоду, а в периоды дождей снизьте обильность полива.

Правильный уход за томатами, включая регулярный и обильный полив, поможет вам получить хороший урожай вкусных и сочных плодов. Следуйте нашим советам и радуйтесь здоровым и красивым томатам на своем грядке!

Правильный полив томатов - три основных правила проведения поливов
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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