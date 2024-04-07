Топ-6 идей для красивого сада в преддверии лета. Что посадить и как?

Идеи для красивого сада

В преддверии лета многие задумываются над обновлением своего сада, созданием красивых клумб и оформлением участка. Рассмотрим шесть идей, каким образом можно добиться красоты с помощью обычных доступных цветов.

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1. Ампельные петунии — идеальный выбор для тех, кто ценит непрерывное цветение. Эти цветы быстро растут и радуют взгляд своими красками с весны до зимы. Даже заморозки им не страшны, что делает их практичным решением для сада.

2. Гортензии — удивительно красивое и популярное растение для ландшафтного дизайна. Особенно впечатляют гортензии с голубыми цветами, которые гармонично вписываются в любую композицию. Для достижения таких оттенков требуется специальный уход и подкормка, но результат стоит затраченных усилий.

3. Лиатрисы — высокие и эффектные многолетники, которые радуют шикарным цветением. Подберите им подходящих соседей для создания гармоничного сочетания в вашем саду.

4. Гейхера — идеальный выбор для тех, кто ищет красочные растения для тенистых участков. Их яркая цветовая гамма порадует глаз и не потребует излишнего ухода. Устойчивые и привлекательные цветы гейхеры станут отличным дополнением вашего сада.

5. Клематисы — настоящее искусство среди цветов. Эти растения поражают своим разнообразием форм и оттенков. Подберите подходящие сорта и создайте великолепные композиции с помощью клематисов.

6. Бегонии — очаровательные цветы, способные украсить любой уголок сада. Разнообразие сортов и цветов делает их популярным выбором среди садоводов.