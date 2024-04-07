Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красивые цветы для борьбы с сорняками
Сергей Селин прокомментировал информацию о суде с коммунальщиками: "Вы думаете, это сенсация будет?"
Троим россиянам грозит депортация за незаконное ведение бизнеса на Пхукете
Эксперт назвал слабые места китайских автомобилей: кузов ржавеет быстро
Астроном Геннадий Борисов сообщил о пролетевшем рядом с Землей астероиде
Правильная рассада томатов без пикировки
Финансист Дмитрий Шардин рассказал, как кредитные обязательства делятся между бывшими супругами
Топ-3 случая, когда натяжные потолки не нужны
Самые дружелюбные породы собак
Топ-6 идей для красивого сада в преддверии лета. Что посадить и как?

Идеи для красивого сада

Садоводство

В преддверии лета многие задумываются над обновлением своего сада, созданием красивых клумб и оформлением участка. Рассмотрим шесть идей, каким образом можно добиться красоты с помощью обычных доступных цветов.

Идеи для красивого сада
Фото: commons.wikimedia. org by Mkill is licensed under GNU Free Documentation License

1. Ампельные петунии — идеальный выбор для тех, кто ценит непрерывное цветение. Эти цветы быстро растут и радуют взгляд своими красками с весны до зимы. Даже заморозки им не страшны, что делает их практичным решением для сада.

2. Гортензии — удивительно красивое и популярное растение для ландшафтного дизайна. Особенно впечатляют гортензии с голубыми цветами, которые гармонично вписываются в любую композицию. Для достижения таких оттенков требуется специальный уход и подкормка, но результат стоит затраченных усилий.

3. Лиатрисы — высокие и эффектные многолетники, которые радуют шикарным цветением. Подберите им подходящих соседей для создания гармоничного сочетания в вашем саду.

4. Гейхера — идеальный выбор для тех, кто ищет красочные растения для тенистых участков. Их яркая цветовая гамма порадует глаз и не потребует излишнего ухода. Устойчивые и привлекательные цветы гейхеры станут отличным дополнением вашего сада.

5. Клематисы — настоящее искусство среди цветов. Эти растения поражают своим разнообразием форм и оттенков. Подберите подходящие сорта и создайте великолепные композиции с помощью клематисов.

6. Бегонии — очаровательные цветы, способные украсить любой уголок сада. Разнообразие сортов и цветов делает их популярным выбором среди садоводов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Ответная реакция англосаксов не заставила себя долго ждать: США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки в ответ на политику Китая

Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.

США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки
Лимонная вода для похудения: рассказываем, как приготовить
Тёплая вода с лимоном: как правильно сделать классический вариант знаменитой воды "для похудения"
Алла Пугачёва обратилась к сыну Гарри: "Позвони охране, чтобы ворота открыли"
Паника в мировом сообществе: почему ученые бьют тревогу из-за антарктических льдов
Взятие Часов Яра армией РФ создаст серьёзные проблемы украинским силам Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Они готовы отдать жизнь за вас: названы породы самых верных и преданных кошек
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом
Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом
Последние материалы
Красивые цветы для борьбы с сорняками
Сергей Селин прокомментировал информацию о суде с коммунальщиками: "Вы думаете, это сенсация будет?"
Троим россиянам грозит депортация за незаконное ведение бизнеса на Пхукете
Эксперт назвал слабые места китайских автомобилей: кузов ржавеет быстро
Астроном Геннадий Борисов сообщил о пролетевшем рядом с Землей астероиде
Правильная рассада томатов без пикировки
Финансист Дмитрий Шардин рассказал, как кредитные обязательства делятся между бывшими супругами
Топ-3 случая, когда натяжные потолки не нужны
Самые дружелюбные породы собак
Маленькие породы собак: хорошие компаньоны для жизни в квартире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников