Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергей Селин прокомментировал информацию о суде с коммунальщиками: "Вы думаете, это сенсация будет?"
Троим россиянам грозит депортация за незаконное ведение бизнеса на Пхукете
Эксперт назвал слабые места китайских автомобилей: кузов ржавеет быстро
Астроном Геннадий Борисов сообщил о пролетевшем рядом с Землей астероиде
Правильная рассада томатов без пикировки
Финансист Дмитрий Шардин рассказал, как кредитные обязательства делятся между бывшими супругами
Топ-3 случая, когда натяжные потолки не нужны
Самые дружелюбные породы собак
Маленькие породы собак: хорошие компаньоны для жизни в квартире
Вместо сорняков сплошной цветущий ковер: красивые цветы от сорняков

Красивые цветы для борьбы с сорняками

1:51
Садоводство

Одной из наиболее назойливых проблем садоводов является постоянная борьба с сорняками. Многие люди, не находя лучшего выхода, прибегают к использованию химических средств. Однако гербициды не только бесполезны против семян сорняков, которые могут пролежать в почве годами, но и наносят вред земле.

Красивые цветы для борьбы с сорняками
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Более выгодным и экологически безопасным вариантом является метод мульчирования. Однако и у этого метода есть свои недостатки, включая высокую цену органического материала, например, коры крупной фракции или декоративной каменной крошки.

Сегодня все больше садоводов отдают предпочтение борьбе с сорняками при помощи различных растений. Особенно полезными оказываются неприхотливые почвопокровники, способные быстро расти. Подобрав такие многолетние растения, вы сможете значительно уменьшить рост сорной травы и при этом украсить свой сад. Одним из наиболее популярных почвопокровников является ясколка, отличающаяся своей красотой и неприхотливостью.

Ясколка процветает даже среди камней и хорошо растет как на солнечных, так и на полутеневых участках. Ее обильное цветение поражает воображение — белые цветочки настолько густо покрывают растение, что не видно ни стеблей, ни листьев. Этот многолетник не только легко переносит зимние морозы, но и выдерживает жаркое лето. Он устойчив к засухе, не требует частого полива, а его листва сохраняет декоративный вид даже в холодные месяцы.

Ясколка редко подвержена заболеваниям и вредителям, за исключением случаев, когда она высажена в темное или излишне влажное место, где может заразиться грибковой инфекцией. Среди разнообразных видов ясколки наиболее популярной является ясколка войлочная с серебристой листвой и белыми цветами.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Ответная реакция англосаксов не заставила себя долго ждать: США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки в ответ на политику Китая

Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.

США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки
Лимонная вода для похудения: рассказываем, как приготовить
Тёплая вода с лимоном: как правильно сделать классический вариант знаменитой воды "для похудения"
Алла Пугачёва обратилась к сыну Гарри: "Позвони охране, чтобы ворота открыли"
Паника в мировом сообществе: почему ученые бьют тревогу из-за антарктических льдов
Взятие Часов Яра армией РФ создаст серьёзные проблемы украинским силам Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Они готовы отдать жизнь за вас: названы породы самых верных и преданных кошек
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом
Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом
Последние материалы
Красивые цветы для борьбы с сорняками
Сергей Селин прокомментировал информацию о суде с коммунальщиками: "Вы думаете, это сенсация будет?"
Троим россиянам грозит депортация за незаконное ведение бизнеса на Пхукете
Эксперт назвал слабые места китайских автомобилей: кузов ржавеет быстро
Астроном Геннадий Борисов сообщил о пролетевшем рядом с Землей астероиде
Правильная рассада томатов без пикировки
Финансист Дмитрий Шардин рассказал, как кредитные обязательства делятся между бывшими супругами
Топ-3 случая, когда натяжные потолки не нужны
Самые дружелюбные породы собак
Маленькие породы собак: хорошие компаньоны для жизни в квартире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников