Вместо сорняков сплошной цветущий ковер: красивые цветы от сорняков

Красивые цветы для борьбы с сорняками

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Одной из наиболее назойливых проблем садоводов является постоянная борьба с сорняками. Многие люди, не находя лучшего выхода, прибегают к использованию химических средств. Однако гербициды не только бесполезны против семян сорняков, которые могут пролежать в почве годами, но и наносят вред земле.

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Более выгодным и экологически безопасным вариантом является метод мульчирования. Однако и у этого метода есть свои недостатки, включая высокую цену органического материала, например, коры крупной фракции или декоративной каменной крошки.

Сегодня все больше садоводов отдают предпочтение борьбе с сорняками при помощи различных растений. Особенно полезными оказываются неприхотливые почвопокровники, способные быстро расти. Подобрав такие многолетние растения, вы сможете значительно уменьшить рост сорной травы и при этом украсить свой сад. Одним из наиболее популярных почвопокровников является ясколка, отличающаяся своей красотой и неприхотливостью.

Ясколка процветает даже среди камней и хорошо растет как на солнечных, так и на полутеневых участках. Ее обильное цветение поражает воображение — белые цветочки настолько густо покрывают растение, что не видно ни стеблей, ни листьев. Этот многолетник не только легко переносит зимние морозы, но и выдерживает жаркое лето. Он устойчив к засухе, не требует частого полива, а его листва сохраняет декоративный вид даже в холодные месяцы.

Ясколка редко подвержена заболеваниям и вредителям, за исключением случаев, когда она высажена в темное или излишне влажное место, где может заразиться грибковой инфекцией. Среди разнообразных видов ясколки наиболее популярной является ясколка войлочная с серебристой листвой и белыми цветами.